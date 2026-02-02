Despiden a Alburquerque en la Liga Municipal Dominicana, escenario de la icónica frase: “entren to"

Los restos del expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, fueron expuestos en la Liga Municipal Dominicana (LMD), lugar que escenificó la emblemática frase "Entren, to' coño".

Decenas de militantes políticos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y municipalistas se dieron cita a las honras fúnebres.

Entre ellos, Chú Vázquez Martínez, Cónsul General de la República Dominicana en Nueva York, quien hizo memoria y narró el momento en el que fue pronunciada la icónica frase “entren to' coño”, un 25 de enero de 1999.

Todo inició por el sentir de llevar medicina a un senador que se encontraba enfermo y estaba hospedado en la LMD, ubicada en la avenida Enrique Jiménez Moya, en el Distrito Nacional.

Acontecimiento que expresó nunca olvidar, tras marcar un antes y un después en la vida política congresista y la historia de la LMD, cuya sede estaba bordeada de muros.

En esos momentos, Chú Vázquez asumía el cargo de vicepresidente del Senado y tuvo el sentir de visitar a varios senadores que estaban hospedados en la Liga Municipal Dominicana; entre ellos, uno estaba enfermo.

Por lo que acudió a Alburquerque para poder abastecer de medicamentos al congresista.

“Cuando eso, Ramón estaba en Jarabacoa y yo lo llamo y le digo: usted es el presidente del Senado, yo soy vicepresidente del Senado y nosotros tenemos el compromiso y la obligación de ir a ver a esos senadores”, expresó; al tiempo indicó que el fenecido no estaba de acuerdo con su plan.

Pero esto no lo detuvo para convocar una reunión a las 3:00 de la tarde de aquel día. En cuya reunión participaron doña Milagro Ortiz Bosch, Andrés González Espinosa, Dagoberto Rodríguez y abordaron el tema.

Cuenta que un total de 15 senadores estaban de acuerdo con la visita al enfermo, pero se sometió a la voluntad de la mayoría.

“Decidimos venir a la Liga Municipal Dominicana sin alma de fuego y sin trofeos”, detalló Chú Vasquez ante los medios de comunicación, y señaló que Ramón Alburquerque, antes de salir, “buscó la Constitución de la República como única alma para venir a ver la situación de esos senadores en ese momento”.

Al llegar a la Liga Municipal Dominicana, el coronel de la policía que custodiaba no permitió el ingreso de los militantes. Tras Alburquerque intentar dialogar con los agentes del cuerpo castrense y obtener resultados fallidos, es en ese momento cuando el expresidente del Senado se “molestó” y manifestó la icónica frase.

“Con un hombre valiente, (Ramón Alburquerque) le dice: ¿Quién es la autoridad aquí? (...) Yo que soy presidente de la Asamblea Nacional, Monseñor Agripino, que no tiene ninguna función", sostuvo, tras manifestar que ese momento le generó molestia e incomodidad a Ramón.

“Ahí es cuando nosotros levantamos a Ramón para cruzar la verja y cuando logramos abrir el espacio, Ramón dice: Entren, to' coño, con un gesto de hombría, pero sobre todo de valentía en un momento en que se estaban secuestrando las instituciones del Estado dominicano por parte del gobierno de Leonel Fernández”, relató Chú Vázquez.

Un perdón nacional

Durante el acto fúnebre, el presidente de la Liga Municipal Dominicana reconoció a Ramón Alburquerque como un luchador de la democracia y pidió perdón, tras recordar las críticas que recibió el fenecido tras pronunciar la icónica frase "entre to´ coño".

“Ese fue un gesto que él hizo como ¡Aleluya, señores, déjenos entrar!, fue una expresión de impotencia si se quiere”, explicó Víctor D´Aza.

“Ramón, tú estás en este momento; nosotros queremos pedirte disculpas porque te criticaron por ese gesto que tú hiciste de desahogo; eso lo hace cualquiera y más un hombre como tú. Descanse en paz, compañero Ramón”, fueron las emotivas palabras de despedida de Víctor D´Aza, durante la exposición del cadáver del excongresista en la Liga Municipal Dominicana.