Civismo y autos clásicos en “Caravana por la Patria 2026”

La “Caravana por la Patria 2026”, organizada por el Instituto Duartiano, congregó ayer a cientos de familias y aficionados de los autos antiguos en gran parte del Malecón de Santo Domingo.

Los asistentes disfrutaron de un vistoso desfile que recorrió gran parte de la avenida George Washington, como parte de las actividades por el Mes de la Patria.

Desde las 3:00 de la tarde, decenas de vehículos clásicos y antiguos, cuidadosamente conservados, partieron desde la Puerta de San Diego, en la avenida de “El Puerto”, en la Ciudad Colonial,.

Decorados con banderas dominicanas y símbolos patrios, los vehículos capturaron la atención de transeúntes, residentes y visitantes que se apostaron a lo largo del trayecto para apreciar el desfile y tomarse fotografías.

El recorrido avanzó por la avenida George Washington y un tramo de la autopista 30 de Mayo, convirtiendo el litoral capitalino en un escenario de civismo, historia y tradición, donde los autos de distintas épocas evocaron la elegancia y el diseño de generaciones pasadas, en una atmósfera marcada por el orgullo nacional.

La caravana retornó por la calle San Juan Bautista, en la Ciudad Ganadera, para continuar nuevamente por las avenidas 30 de Mayo y George Washington.

Los participantes tomaron luego las calles Paseo Presidente Billini y Palo Hincado, hasta culminar frente al Altar de la Patria, en el Parque Independencia.

Un comunicado de prensa indica que, durante todo el trayecto, el público respondió con entusiasmo, saludando el paso de los vehículos, ondeando banderas y sumándose al espíritu patriótico que caracterizó la jornada, la cual se desarrolló en un ambiente familiar, ordenado y de amplia integración ciudadana.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, mientras que en representación del Club de Autos Antiguos y Clásicos de la República Dominicana (CAACRD) habló su presidente, Pedro Valdez, y por todos los clubes de autos clásicos, se dirigió a los presentes Quirilio Vilorio.

Gómez Ramírez valoró positivamente la acogida del evento y destacó que la Caravana por la Patria se ha consolidado como una de las actividades más emblemáticas del Mes de la Patria, al combinar historia, tradición y participación ciudadana en un mismo escenario.

Destacó que esta iniciativa permite rendir homenaje al padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, al tiempo que acerca a las nuevas generaciones a los valores patrios, mediante una experiencia visual y cultural que fortalece la identidad nacional.

El presidente de la entidad precisó que la Caravana por la Patria 2026 reafirmó, una vez más, su carácter de celebración cívica y cultural, proyectándose como un espacio de encuentro entre la historia, el patrimonio automotriz y el sentimiento dominicano, en una jornada que dejó imágenes memorables a lo largo del Malecón de Santo Domingo.

Gómez Ramírez manifestó que “una vez más, tributamos al dominicano de gloria más pura, con este desfile automovilístico que desborda fervor patriótico y en el que se evidencia el entusiasmo del pueblo dominicano como parte de las actividades conmemorativas del 210 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte y Díez”.

Los clubes participantes

La población tuvo la oportunidad única de apreciar, fotografiar e interactuar con decenas de vehículos icónicos, algunos con más de 70 años de fabricación.

Entre las entidades que estuvieron presentes se encuentran el Club de Autos Antiguos y Clásicos de la RD (CAACRD) y el Club Dominicano de Volkswagen Cepillo.

Además, el Mercedes Benz Classic Club, Club Mustang de la República Dominicana, Club Caprice Classic, GM Power y Coleccionistas Dominicanos de Autos Antiguos (CDAA) y el Club Cars & Coffee de la República Dominicana.

Sobre el Instituto Duartiano

El Instituto Duartiano es un organismo de carácter oficial y autónomo, fundado el 26 de enero de 1964. La Ley número 127-01, del 27 de julio de 2001, le otorgó autonomía.

Tiene como objetivo promover la difusión de los ideales, la vida y el ejemplo del patricio Juan Pablo Duarte, así como los valores patrios y los gloriosos acontecimientos históricos de nuestro país.

Esta es la institución responsable de velar por el respeto a la memoria del patricio y por preservar su imagen y buen nombre.

Tiene la misión de llevar al pueblo dominicano la historia de Juan Pablo Duarte y tratar de que, por medio del conocimiento de sus ideales, laboriosidad, honestidad acrisolada, patriotismo, espíritu de servicio y vida ejemplar, exista un mejor ciudadano y una patria justa y feliz, como la soñó el padre de la Patria.