Falsa alarma: Autoridades de Moca descartan que haya ocurrido caída de mujer y niño en hoyo

La tarde del sábado organismos de socorro activaron un operativo por un reporte de que una mujer y un niño habrían caído en un hoyo en San Víctor, municipio de Moca, en la provincia Espaillat.

La alerta se originó tras una llamada al Sistema de Emergencias 911, supuestamente hecha por un niño de 7 años, quien indicó que él y una mujer estaban en un hoyo. A partir de esa llamada, miembros de la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Nacional y otros organismos iniciaron la búsqueda en el área referida.

Los equipos recorrieron varias zonas, usando las coordenadas que les facilitó el interlocutor, pero no lograron establecer contacto nuevamente con quien hizo la llamada ni encontrar evidencia de personas allí.

La búsqueda se extendió por varias horas y se revisaron múltiples sectores señalados como posibles lugares del incidente.

La Dirección Provincial de la Defensa Civil en Espaillat confirmó que no se recibió una denuncia formal ni se pudo verificar la existencia de una mujer o niño con las características reportadas.

Tras las labores de inspección exhaustivas incluyendo comunidades, viviendas y terrenos cercanos, no se encontraron indicios de personas desaparecidas en el lugar, por lo que las autoridades dieron por concluido el operativo el pasado domingo.

Según explicó el director provincial de la Defensa Civil, Víctor Alfonso Vázquez, el 911 no pudo rastrear el origen de la llamada, la cual según los registros provino de un número al que no se pudo volver a contactar. Los intentos de comunicación posteriores se cortaban después de pocos timbres.

Por el momento, las autoridades han descartado que haya ocurrido una caída real de una mujer y un niño en un hoyo. El caso se considera una falsa alarma originada por una llamada sin sustento ni evidencia verificable.