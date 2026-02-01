relaciones exteriores
República Dominicana y Venezuela acuerdan reactivar los servicios consulares y reconexión aérea
Ambos gobiernos acordaron instruir a las aeronáuticas respectivas para a su vez reactivar la conexión aérea entre ambos países.
El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yvan Gil, anunció por medio de sus redes sociales que los servicios consulares entre República Dominicana y ese país suramericano se reactivarían en los próximos días.
Ambos gobiernos acordaron instruir a las aeronáuticas respectivas para a su vez reactivar la conexión aérea entre ambos países.
“Las Cancillerías de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Dominicana informan a la opinión pública que, como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes, se ha decidido reactivar en los próximos días los servicios consulares de República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo, para atender las respectivas comunidades. Así mismo, ambos gobiernos han acordado instruir a las autoridades aeronáuticas respectivas para reactivar la conexión aérea entre ambos países”, se lee en el escrito.