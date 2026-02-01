República Dominicana y Venezuela acuerdan reactivar los servicios consulares y reconexión aérea

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yvan Gil, anunció por medio de sus redes sociales que los servicios consulares entre República Dominicana y ese país suramericano se reactivarían en los próximos días.

Ambos gobiernos acordaron instruir a las aeronáuticas respectivas para a su vez reactivar la conexión aérea entre ambos países.

“Las Cancillerías de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Dominicana informan a la opinión pública que, como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes, se ha decidido reactivar en los próximos días los servicios consulares de República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo, para atender las respectivas comunidades. Así mismo, ambos gobiernos han acordado instruir a las autoridades aeronáuticas respectivas para reactivar la conexión aérea entre ambos países”, se lee en el escrito.