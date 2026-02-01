Procuraduría anuncia que fiscales usarán cámaras durante allanamientos

Aunque no especificaron las fechas en que pondrán en marcha algunas de las innovaciones técnicas y tecnológicas que implementarán, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2029, en la que pretenden modernizar algunas de sus operaciones.

A través de una nota de prensa, se indicó que la institución impulsará una agenda de innovación que incluye la digitalización de expedientes, el uso de inteligencia artificial y el equipamiento de fiscales con cámaras corporales para garantizar la transparencia en los allanamientos, “asegurando que cada proceso esté blindado por evidencia técnica irrefutable”.

También informaron que se establecerá “la transformación completa” del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), desde el capital humano, infraestructura y tecnificación con equipos de última generación.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien encabezó la presentación del acto, enfatizó que la legitimidad del sistema de justicia depende de un Ministerio Público de “puertas abiertas”, que priorice la protección de las víctimas y el trato digno, transformando la experiencia del usuario mediante la escucha activa y la eliminación de barreras de acceso.

“El Ministerio Público se compromete a liderar una persecución penal estratégica, firme contra el crimen organizado como los casos de corrupción, narcotráfico, cibercrimen, trata y tráfico de personas, los delitos especiales como la violencia de género e intrafamiliar, el maltrato infantil, la delincuencia juvenil y todas las manifestaciones criminales, profundamente comprometida con el cuidado de la armonía social y el mantenimiento Estado de derecho”, explica el comunicado.

De acuerdo a la información para la elaboración del plan se escuchó a más de 500 colaboradores de todas las áreas, se consultaron sectores de interés como el Poder Judicial, la Defensoría Pública, organizaciones de la sociedad civil, abogados en ejercicios privados, entre otros.