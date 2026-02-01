El Premio Nacional de la Juventud, sin acceso a la prensa

A pesar de que la invitación realizada tanto desde el Ministerio de la Juventud como el departamento de prensa de la Presidencia de la República, indicaba que el acto del Premio Nacional de la Juventud se realizaría con acceso a la prensa, la misma se desarrolló sin la presencia de periodistas y reporteros gráficos.

La premiación fue desarrollada en el salón Eduardo Brito del Teatro Nacional, a donde los representantes de los medios de comunicación no tuvieron acceso a entrar; los miembros de la prensa fueron llevados a salón Bar del Teatro, en donde no podían ver las incidencias de lo que ocurría dentro de la actividad.

Los periodistas en el salón donde no tenían acceso a la transmisiónGlauco Moquete / LD

La única información dada desde el departamento de comunicaciones del Ministerio de Juventud es que "compartirán la nota de prensa" sin dar más detalles y sin asegurar que se pueda ingresar al salón Eduardo Brito.

El evento encabezado por el presidente Luis Abinader se desarrolló en el Teatro Nacional y fue transmitido por las redes sociales de la institución.

La nota de prensa

La nota de prensa enviada por el departamento de comunicaciones del Ministerio de Juventud no reseñaba ni el ganador del gran premio ni los ganadores de las distintas categorías.