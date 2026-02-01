Frente frío y vaguada provocan aguaceros; Gran Santo Domingo y otras seis provincias en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a ocho provincias en alerta verde ante la incidencia de una vaguada asociada a un frente frío que estará generando aguaceros que pueden ser de moderados a fuertes en el transcurso de este domingo.

En ese sentido, las provincias que se encuentran en alerta verde son La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Distrito Nacional, Santo Domingo y San Cristóbal.

Se declara alerta verde sobre una localidad cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, que puede ser parcial o total.

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica, desde la Bahía de Manzanillo hasta Cabo francés viejo se les recomienda permanecer en puerto y al resto de la costa, navegar con precaución próximo al perímetro costero sin aventurarse mar adentro por oleaje anormal.

El COE recomienda a la ciudadanía mantenerse en contacto con los organismos de defensa y socorro como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia.

Asimismo, exhortan seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros se le recomienda a residentes en zonas de alto riesgo tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

De igual forma, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Indomet

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este domingo se presentarán aguaceros desde primeras horas en zonas del este, sureste y noreste del país, en provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Samaná y El Gran Santo Domingo.

Se espera que estas lluvias se extiendan a otras localidades del país en el transcurso del día, pudiendo estar acompañadas de ráfagas de viento en localidades de Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, San Juan, Elías Pina, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

El Indomet pronostica que estas condiciones climáticas continuarán en horas de la noche, cuando se esperan lluvias importantes que se concentraran hacia provincias en la porción oriental y norte del país, condiciones producto de la incidencia de una vaguada asociada a un frente frío.