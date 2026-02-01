Esposa de cónsul canadiense en RD muere al caer de torre en el Distrito Nacional, según fiscal

Una señora de aproximadamente 55 años de edad murió este domingo luego de haberse caído de una torre situada en el Distrito Nacional.

Se trata de Ángela Ortega, quien era esposa de un integrante del cuerpo diplomático canadiense representante en el territorio dominicano.

Así lo explicó el magistrado Héctor Sánchez, fiscal que supervisó el levantamiento del cuerpo para posteriormente entregarlo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Sánchez indicó que la fallecida, "esposa del cónsul canadiense", padecía de trastornos mentales. Ortega también era ciudadana canadiense.

Aunque informó que continúan investigando las circunstancias del hecho, Sánchez adelantó a reporteros de este medio que "aparentemente fue un suicidio".

Esto ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la noche en la calle El Retiro, en el sector Piantini, donde vivía junto a su esposo e hijo.

El fiscal Sánchez decidió no revelar el nombre del representante diplomático canadiense debido a que el caso aún estaba siendo investigado.

En la escena también estuvieron presentes agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), quienes pertenecen a la Policía Nacional.