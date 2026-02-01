En Don Fabián se vive a las sombras del progreso

Durante la jornada del sábado, el presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 200 apartamentos en el sector Hato Nuevo, en donde desde la llegada de la nueva administración se han construido varios residenciales de "bajo costo" para los ciudadanos.

Para la entrega de apartamentos se montó un acto en donde el mandatario y varios funcionarios entregaron la llave de sus respectivos apartamentos a las personas beneficiadas.

A los pocos metros de esa escena, justo detrás de donde se construirá otro nuevo residencial, se encuentra la comunidad de Don Fabián, donde los habitantes sienten que el "Gobierno los abandonó".

Calles incomunicadas y sin asfaltar, grandes montones de basura, poca iluminación urbana, problemas de drenaje de pluvial, problemas de inseguridad son parte de los problemas que enfrentan los comunitarios de ese sector que pertenece a Santo Domingo Oeste.

"Tenemos más de 20 años suplicando al Gobierno (de turno) atención. Aquí no tenemos drenaje pluvial y estamos justo al lado de una cañada; las calles son un solo charco de agua, el dengue nos está matando, los niños se nos enferman. No tenemos aceras ni contenes, parecemos cangrejos caminando, tampoco pasan a recoger la basura, nada", manifestó Andrés Moreta, uno de los líderes del sector.

Moreta, junto con otra decena de sus vecinos, explicaron a LISTÍN DIARIO que han intentado dialogar tanto con el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste como con las autoridades del Gobierno entral, para obedecer soluciones; sin embargo, nunca han obtenido respuestas.

A pesar de las insistencias, el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste no ha prosperado con la recogída de basuraGlauco Moquete / LD

Precisamente este sábado intentaron llegar con pancartas hacia la zona donde se realizaría la actividad, sin embargo la seguridad presidencial les negó el acceso.

Una comunidad "prácticamente" incomunicada

El cruzar los grandes charcos de las calles, es parte del día a día de la comunidad.Glauco Moquete / LD

"Para nosotros poder salir a tomar el transporte público, tenemos que salir a pie o en motor hacia allá afuera (en referencia a la Carretera de Hato Nuevo), porque la guagua ya no pasa; hay que gastar diario más de 250 pesos en pasaje y el alto costo de la vida no está para eso", narró Juan Carlos Serrano.

Aunque los nuevos apartamentos en Hato Nuevo han ayudado a decenas de personas, los comunitarios de Don Sebastián señalan que ha sido el paso de los camiones de construcción y la ampliación del proyecto residencial lo que ha llevado primero al deterioro y luego al cierre de su calle principal, por donde pasaba la ruta de transporte público que los lleva o hacia el cruce de Manoguayabo o hasta el Distrito Nacional.

“Mi esposa gana menos de 20 mil pesos al mes y ahora mismo gasta alrededor de 2,000 semanal en pasaje, usted cree que eso es justo; ella una gran parte de su salario solamente para llegar a su trabajo todo porque ellos decidieron cerrar la calle”, exclamó.

Juan Carlos indica que para que su familia pueda llegar a tiempo a sus compromisos escolares y profesionales tienen que salir más temprano de sus hogares.

“Imagínate lo solitario de estas calles por aquí a las seis de la mañana, hay que cuidarse; por aquí atracan a cualquiera y nadie sabe de nada; la policía por aquí ni pasa, no recuerdo la última vez que siquiera pasó un motorizado”, añadió Moreta, quien añadió que la falta de luces en las calles hace que “todos se recojan desde que se va la luz del sol” por el miedo a ser asaltados.

Falta de títulos y desalojos

Los comunitarios exigen que se le entreguen sus títulos de propiedadGlauco Moquete / LD

Además de la insalubridad por los montones de basura y los problemas con las vías, otra de las problemáticas que afecta a este sector es la falta de títulos de propiedad que tienen sus residentes.

A pesar de que muchos tienen más de 30 años en la zona y aseguran haber obtenido sus tierras “de la manera correcta” aún no han tenido sus títulos de propiedad; Moreta explica que hace alrededor de seis meses, la dirección de Titulación estuvo por la zona y verifico muchos de los casos, “prometiendo” volver para entregar los títulos, lo cual aún no ha pasado.