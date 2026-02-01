Abinader inaugura el remozamiento de la cañada de Los Peralejos en el Distrito Nacional

El presidente Luis Abinader encabezó la tarde de este sábado en el sector Los Peralejos, Distrito Nacional, el acto de inauguración del remozamiento de la cañada que lleva el mismo nombre, tras varios años de espera y preocupación por sus comunitarios tras las distintas vicisitudes ocurridas en el lugar.

Según sus palabras, la finalización de esta obra permitirá mejorar la calidad de vida en la zona, evitando hechos trágicos como la muerte de Greimy Sterlin Suriel, el menor de 10 años que murió ahogado en el 2021, o las grandes lluvias de noviembre en el 2022 que trajeron consigo grandes inundaciones y muertes, principalmente en cañadas como la de Los Peralejos.

“Esta es nuestra responsabilidad, seguiremos solucionando en el centro del barrio donde vive la gente”, expresó con la mención de que, aun cuando la obra es relativamente pequeña al compararlo con otras, como la avenida República de Colombia o la extensión del metro de Los Alcarrizos, los 1,430 metros lineales de infraestructura que recorre y su inversión de más de RD$23 millones impactarán en la vida de más de 30 mil personas.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) fue la responsable de esta ejecución, formando parte del programa de recuperación de cañadas que desarrolla en el Gran Santo Domingo, buscando modernizar la totalidad de los acueductos que opera el órgano público.

Su director, Felipe Suberví, destacó con emoción que este proyecto no solo transforma un espacio físico, sino que servirá para cambiar vidas y devolver la dignidad y tranquilidad donde antes solo había miedo y preocupación.

"Con esta intervención entregamos a los hombres y mujeres de esta pujante comunidad. La medicina que cura para siempre los dolores de cabeza que por años provocó esta cañada. Un problema que parecía eterno quedó atrás", afirmó el funcionario.

Explicó que los trabajos de este mantenimiento preventivo y correctivo, incluyó el encajonamiento de la cañada, instalación de tuberías de hasta 60 pulgadas, la intervención de los 1,430 metros lineales para el adecuado manejo de aguas residuales y pluviales, además de un parque recreativo para los comunitarios

Asimismo, anunció que hasta la fecha han realizado el saneamiento de 19 kilómetros de cañada tras la meta de los 30 kilómetros propuestos por el gobierno y llegar a 50 kilómetros al finalizar el período estatal

“A partir de hoy, niños, jóvenes, adultos y envejecientes podrán caminar tranquilos o con la frente en alto, en un entorno decente y seguro. Cuídenlo, protéjanlo, hagan lo suyo”, exhortó con la algarabía y júbilo de los comunitarios presentes, quienes vociferaban su agradecimiento y alegría ante un problema que, tras muchos años de espera, fue solucionado para ellos.