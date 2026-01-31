Estas son las nueve provincias donde se producen 10 homicidios por casa 100 mil habitantes

Aunque en el país existen 15 provincias que no registraron homicidios en el mes de enero, de acuerdo al 132 reporte semanal de estadística delictiva, dado por la Fuerza de Tarea Conjunta, a través de la Policía Nacional, hay unas nueve demarcaciones que se encuentran en rojo por la incidencia de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En un comunicado se informó que los datos son hasta el 23 de enero de 2026. En el mapa con la nota de prensa se observa 25 provincias donde se registran 7.68 homicidios (ocho) por cada 100 mil habitantes.

Las provincias que registran dos dígitos, 9.99 homicidios (10) por cada 100,000 habitantes, de acuerdo al informe mensual y acumulada, son El Seibo, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Salcedo, San Juan y Dajabón.

En el mapa, San Pedro de Macorís y María Trinidad Sánchez están en amarillo, aunque en el comunicado no se especifica qué significan esos datos.

De acuerdo a la Policía Nacional, en comparación con los últimos cuatro años, el mes de enero de 2026 muestra una disminución de 0.74.

“El análisis comparativo de las tasas correspondientes al mes de enero refleja una reducción sostenida en los últimos cuatro años, pasando de 11.59 en 2023 y 11.48 en 2024, a 8.42 en 2025, y descendiendo nuevamente en 2026 hasta 7.68”, dice la nota de prensa.