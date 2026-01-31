República Dominicana fue el país más reconocido en Premio Iberoamericano de la Calidad 2025

República Dominicana fue el país con más galardones alcanzados, con cuatro oros y una plata, en la ceremonia del Premio Iberoamericano a la Calidad (PIC) y los Reconocimientos a las Mejores Prácticas en Materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), correspondiente al 2025, celebrada en Madrid, España.

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog), el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza y el Centro Educativo Cometas de Esperanza fueron reconocidas en la categoría oro durante la premiación.

En el ámbito privado, la Cooperativa de La Vega Real también ganó oro y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) logró plata en materia de mejores prácticas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Hospital Pediátrico Hugo Mendoza es la primera institución del país en lograr “Trayectoria Excelente”, por la obtención de esta categoría en tres ocasiones, igual que el Centro Educativo Cometas de Esperanza que la obtuvo por segunda vez.

El PIC es uno de los máximos reconocimientos a la calidad de Iberoamérica y aporta prestigio internacional y credibilidad institucional, además de que impulsa la mejora continua y la profesionalización de la gestión pública y privada. También facilita el intercambio de experiencias exitosas entre países.

Un comunicado de prensa destaca que es la primera vez que el país obtiene tres categorías oro, en el sector público, a nivel Iberoamericano.

Precisa que, desde el año 2010, un total de 16 instituciones públicas dominicanas han sido reconocidas en el PIC, destacando que, a partir del año 2020, cuando inicia la primera gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, República Dominicana ha obtenido la categoría oro en todas las ediciones subsiguientes.

Premiados de RD

En 2010, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) recibió categoría Plata; al año siguiente el Programa de Medicinas Esenciales y Centro de Apoyo Logístico (Promese/CAL) recibió la misma presea.

En 2013, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) se llevó una mención especial, mientras que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) obtuvo la categoría Plata en 2015; el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch también ganó la misma categoría dos años después.

La primera vez que República Dominicana obtuvo múltiples reconocimientos en una misma edición fue 2018, cuando la Junta de Aviación Civil (JAC) ganó la categoría Plata; el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) obtuvo oro y la AES Andrés (generadora de energía) fue finalista.

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ganó la categoría oro en 2019; el Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh se llevó una mención en el 2020 y Senasa obtuvo un oro; el Centro Educativo Integral Cometas de Esperanza también ganó la presea de oro en 2021.

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Hugo Mendoza ganaron oro en el 2022. La Comisión Nacional de Energía (CNE) obtuvo una mención especial en el 2024, mismo año en que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se llevó la categoría oro.

Historia del premio

El PIC es un reconocimiento internacional que distingue a organizaciones públicas y privadas de los países iberoamericanos que demuestran excelencia en su gestión, altos niveles de calidad, innovación y mejora continua en sus procesos y resultados.

El reconocimiento es catalogado como el “Premio de Premios”, pues sólo la institución que gana el máximo galardón de su país puede postular.

Dentro del PIC también se reconoce la categoría de “Mejores Prácticas en Materia de ODS”, una distinción específica dentro del PIC que se introdujo recientemente para reconocer prácticas concretas alineadas con esos objetivos en la gestión institucional.

El Centro Educativo Cometas de Esperanza, en 2022, con el Proyecto Erradicación de la explotación Infantil, Educación Integral, el proyecto “Ecometas” y el MICM, en 2023, con el Proyecto Centro de Capacitación e Investigación del Plástico (CCIP) han logrado oro.

Mientras que Senasa con el Proyecto “Salud para Todos” logró la categoría plata en 2023.

El premio es organizado por la Fundación Iberoamericana de la Calidad (Fundibeq), una fundación independiente y abierta, creada en 1998, compuesta por organizaciones públicas y privadas, que contribuye a mejorar la competitividad e imagen del tejido económico y social de la comunidad iberoamericana.

Fundibeq promueve desde un ámbito internacional, el movimiento iberoamericano de difusión de la cultura de la Excelencia en la Gestión en las organizaciones de Iberoamérica, contribuyendo a difundir el prestigio de estas en el mundo.