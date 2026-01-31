Tras libertad condicional, piden a juez celebrar audiencia desde cero en contra de Esteffani Vásquez

Tras el juez Héctor Ramos Vega otorgar libertad condicional en contra de Esteffani José Vásquez Amarante, alías “Ethian” o “Baby”, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, Estado Unidos a través de los fiscales W. Stephen Muldrow y Antonio L. Pérez Alonso, solicitaron que la audiencia sea celebrada desde cero y se revisen las pruebas y argumentos.

Se recuerda que Vásquez Amarante sería trasladado a la casa de algún pariente en Puerto Rico, debido a que tiene familiares que residen allí.

A través de 12 argumentos, los fiscales solicitaron celebrar nueva vez la audiencia debido a que la expareja de la diputada de La Romana, Jacqueline Fernández, representa peligro de fuga.

Le explicaron al juez que aunque en algún momento fue residente permanente legal de Estados Unidos, regresó a la República Dominicana en 2020 y este estatus “puede ser revocado por estar fuera del país durante más de un año”.

“Tanto las pruebas como la presunción respaldan que el acusado representa un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga. El acusado es de nacionalidad dominicana y está acusado de delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Carece de estatus legal en Estados Unidos. Vivía en la República Dominicana desde 2020 hasta que el gobierno lo extraditó para enfrentar los cargos penales en este caso. Tiene amplios vínculos con la República Dominicana, incluyendo a sus cuatro hermanos paternos, su esposa y su hija. También posee propiedades en la República Dominicana”, explicaron los fiscales.

De igual forma, dentro de las pruebas que poseen indicaron que a Esteffani José Vásquez Amarante se le grabó hablando sobre el transporte de drogas por barco desde la República Dominicana a Estados Unidos, además de que “vendió cinco kilogramos de cocaína a un agente encubierto”

Asimismo, “dirigió tres movimientos de dinero en efectivo proveniente del narcotráfico por un total de aproximadamente 4.6 millones de dólares, que debían convertirse en criptomonedas para su envío desde Puerto Rico a la República Dominicana”.

Los fiscales indicaron que a “pocas semanas después de su arresto, una fuente confidencial involucrada en la investigación fue amenazada anónimamente”.

“El acusado no solo está imputado por un grave delito de drogas, sino que claramente tiene acceso a vastos recursos financieros ilícitos”, dijeron al señalar que Vásquez Amarante está vinculado a personas o una organización con grandes recursos financieros, “una organización que podría financiar la reubicación de los acusados”.

Explicaron que este hombre se encuentra en Estados Unidos solo porque fue llevado para enfrentar los cargos que se le acusa, a través de una orden de extradición y “Carece de estatus legal en Estados Unidos. Tiene todos los incentivos para huir y se enfrenta a una pena de 10 años a cadena perpetua”.

“Por tanto, y en vista de lo anterior, los Estados Unidos de América Solicita respetuosamente que el Tribunal de Distrito tome nota de esta presentación y suspenda la orden del juez magistrado de liberar al acusado bajo fianza y conceda una Audiencia de Novo”, concluyeron los fiscales.

“Novo” es una palabra en latín que quiere decir “de nuevo”, o “desde el principio”.

Esteffani José Vásquez Amarante fue extraditado a Puerto Rico el 14 de enero de 2026 por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) Región 22, ubicado en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Su arresto en República Dominicana se produjo el 6 de noviembre de 2025 a solicitud de Estados Unidos.

La audiencia en que el juez le otorgó libertad bajo fianza se celebró el martes 27 de enero.