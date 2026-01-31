Gobierno entrega 200 nuevos apartamentos en Santo Domingo Oeste

El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 200 nuevas viviendas para igual número de familias en el Proyecto Residencial Lolita II, en Hato Nuevo, municipio Santo Domingo Oeste.

Los 200 apartamentos beneficiarán de manera directa a 670 personas, sumándose a 140 unidades habitacionales inauguradas anteriormente, para totalizar 340 nuevas viviendas en este proyecto residencial.

El proyecto se desarrolla en un terreno de 12,567 metros cuadrados, con apartamentos de 58 metros que disponen de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón y área de lavado.

"Hoy no solo entregamos llaves, entregamos tranquilidad, entregamos estabilidad y entregamos derecho al futuro. Porque una vivienda digna no es un privilegio, es un derecho. Es el espacio donde crecen las familias, se forman los valores, se construyen los sueños con mucha seguridad. Eso es lo que hace el Estado cuando acompaña a la gente en los momentos que hoy más importan", expresó el viceministro del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Claudio Espinal.

Además, incluye parqueos disponibles, espacios para motores y visitantes, áreas verdes con asientos y un área de juegos para niños. El residencial se ubica próximo a transporte público, centros educativos, mini market, estación de combustible, dispensario médico, el parque Francisco Peña y el play de Hato Nuevo.

La inversión total asciende a RD$529,848,000, de los cuales RD$356,383,200 corresponden a un aporte aproximado del sector privado y RD$173,464,800 a subsidio estatal.