Gobierno dispone extradición de un británico y un dominicano al Reino Unido y Estados Unidos

El ciudadano británico se encontraba detenido en el país tras ser apresado por ser acusado por autoridades mexicanas de secuestrar a una niña de cuatro años y luego traerla a República Dominicana con identidad falsa.

Fachada de Palacio Nacional

Santo Domingo, RD

El Poder Ejecutivo emitió este viernes 30 de enero los decretos No. 58-26 y 59-26 que disponen, respectivamente, la entrega en extradición del nacional británico Kevin Leon Wooden y del nacional dominicano Roberto Severino Hinojosa.

Kevin Leon Wooden será extraditado al Reino Unido donde será juzgado por seis cargos, siendo estos: conspiración para secuestrar, conspiración para llevar a cabo privación ilegítima de libertad, conspiración para causar graves lesiones corporales con intención, asesinato, homicidio involuntario y encubrimiento.

Wooden se encontraba detenido en el país tras ser apresado por ser acusado por autoridades mexicanas de secuestrar a una niña de cuatro años y luego traerla a República Dominicana con identidad falsa.

En un viaje familiar a México, la menor fue retenida ilegalmente por el ciudadano británico, quien cambió la identidad de la niña y la trasladó a República Dominicana con documentos falsificados, suplantando su verdadera identidad y afectando su integridad y derechos fundamentales.

Mientras, el dominicano Roberto Severino Hinojosa será enviado en extradición a los Estados Unidos de América por recepción de pornografía infantil, transportar y enviar pornografía infantil y ser cómplice en ese delito, y posesión de pornografía infantil que involucra a menor pre-pubescente y un menor que no había cumplido los 12 años.

