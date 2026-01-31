Comunitarios defienden la Cordillera Septentrional ante exploraciones mineras

Comunitarios de diferentes distritos municipales de la Cordillera Septentrional manifestaron su rechazo a las exploraciones mineras que se realizan en la zona, al denunciar la entrada de empresas a terrenos privados sin autorización, el riesgo de contaminación de fuentes hídricas y una posible afectación al turismo y a la vida campesina.

José Feliciano Cruz, comunitario del distrito municipal de Pedro García, aseguró que la empresa Vertrixi Holding, encargada de las exploraciones, ha ingresado en múltiples ocasiones a propiedades de campesinos sin el consentimiento de los dueños, lo que —afirma— viola la Ley Minera, que reconoce el derecho de los propietarios a negar el acceso a sus terrenos.

“Han estado entrando a las propiedades de los campesinos sin autorización en su mayoría, y eso ha generado preocupación y consternación en las comunidades”, sostuvo Cruz.

El comunitario explicó que los propietarios han rechazado la exploración minera en sus terrenos y que, pese a esa negativa, los trabajos se han intentado realizar, lo que provocó protestas y la organización comunitaria en distritos como Pedro García, Río Grande, Altamira, Yasica Arriba y los Cocos de Jacagua.

Desconfianza

Cruz expresó que, pese a declaraciones del presidente Luis Abinader y del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, asegurando que no habrá explotación minera, las comunidades mantienen la desconfianza y exigen una constancia firmada que garantice la protección de sus tierras.

“Si no es este presidente, mañana puede ser otro. Ya hemos visto casos donde se dijo que no y al final sí”, advirtió, al recordar experiencias previas en otras comunidades del país.

Afirmó que trabajadores vinculados a la exploración han manifestado que no han recibido órdenes de detener los trabajos y que, incluso, se ha hablado públicamente de la existencia de oro, cobre y plata en la zona, lo que incrementa el temor de una futura explotación.

Legado histórico

Por su parte, Claudio Antonio Arias, presidente de la Junta de Vecinos Unidos por el Bienestar, enmarcó la lucha comunitaria como una defensa histórica y ambiental. Arias recordó que el general Gregorio Luperón utilizó la Cordillera Septentrional como escudo durante la Guerra Restauradora (1863-1865), por lo que consideró que protegerla es continuar ese legado.

“El producto interno bruto del país se sostiene en el turismo y la geografía. Si se explota la cordillera, se afecta directamente el turismo”, advirtió Arias.

Mencionó como ejemplo los ríos de Camú e Imbert, así como zonas turísticas de la costa norte, que podrían verse gravemente afectadas por una eventual contaminación.

“Imagínese un titular internacional que diga que turistas adquirieron bacterias por contaminación de agua debido a la explotación minera. Imagínese campesinos perdiendo su ganadería porque el agua está contaminada”, expresó.

Arias afirmó que los comunitarios continuarán su lucha “firmes, como campesinos de la cordillera”, para evitar que se comprometa el agua, el medio ambiente y la forma de vida de la región.