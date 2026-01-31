Aguaceros aumentarán la tarde de este sábado por vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado se espera que la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal genere aguaceros sobre algunas localidades de territorio nacional.

Se espera que para la tarde de hoy, estas lluvias incrementen sobre Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa.

Así como en El Seibo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Hato Mayor, Santiago, Valverde y Puerto Plata.

El Indomet pronostica que estas lluvias podrán extenderse hasta la noche de este sábado.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán calurosas durante el día, siendo agradables a frescas durante la noche y madrugada.

Además podría presentarse neblinas, durante las primeras horas de la mañana en distintas zonas montañosas y algunos valles.

Se espera que a partir de este domingo haya un notable descenso en gran parte del territorio nacional.

Condiciones marítimas

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica, se le recomienda navegar con precaución próxima al perímetro costero sin aventurarse mar adentro por oleaje anormal.

De igual forma se sugiere a bañistas consultar previamente a las autoridades locales para hacer uso de las playas.