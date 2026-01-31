Aerodom rechaza acusaciones de incumplimiento de sus obligaciones contractuales

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) rechazó categóricamente las acusaciones difundidas en medios de comunicación que versan sobre incumplimiento reiterado de sus obligaciones contractuales.

A través de un comunicado, la empresa que encargada de la administración del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), señaló que estas acusaciones no corresponden con la realidad y que continúan cumpliendo “plenamente” los compromisos establecidos en el contrato de la concesión.

“Desde que VINCI Airports asumió el control de AERODOM, se han realizado inversiones sostenidas, verificables y visibles en la infraestructura aeroportuaria, incluyendo más de USD 75 millones en 2024 y 2025”, dice el comunicado.

Precisan que estas inversiones incluyen la construcción de la nueva terminal de carga y renovación en el AILA, como también el desarrollo de parques solares en todos los aeropuertos concesionados por VINCI Airports con una capacidad que supera los 9 megavatios.

“Lo que convierte a AERODOM en uno de los más importantes autogeneradores privados, disminuyendo la demanda de energía proveniente del sistema eléctrico nacional”, indica la comunicación.

Defienden que en los últimos dos años, la empresa ha ejecutado obras clave en el AILA, como es la remodelación y ampliación de los estacionamientos, construcción de un sistema de aguas pluviales, renovación integral de las áreas de llegadas y salidas, que incluyen nuevos techos, asientos, pisos y ascensores.

Así como la instalación en un curso de un nuevo sistema automatizado de manejo de equipaje.

Sobre la nueva terminal, indicaron que se trata de un proyecto “de gran envergadura” y alta complejidad técnica, que avanza con el rigor y planificación que exige una obra de esta naturaleza.

“Como filial de VINCI Airports, empresa líder a nivel internacional, AERODOM asume como un punto de honor la ejecución de sus proyectos conforme a los estándares internacionales más exigentes y seguros, que garantizan la seguridad de la infraestructura y de los pasajeros”, dice el comunicado.

Defienden que durante 2024 y 2025 realizaron una fase preparatoria exhaustiva y crítica, que incluyó estudios geotécnicos especializados, diseño integral del proyecto y obtención de los permisos ambientales correspondientes.

Indican que los trabajos de construcción de la nueva terminal iniciaron en junio de 2025 con acciones preparatorias como demoliciones y liberación del terreno.

“Los trabajos de construcción de la obra comenzaron en junio de 2025, con las acciones preparatorias como demoliciones y la liberación del terreno, los cuales ya han sido completados y han permitido la ejecución inmediata del contrato principal de construcción, firmado en diciembre de 2025”.

Aerodom expresó que el proyecto continúa en fase de desarrollo conforme al cronograma establecido en el contrato suscrito con las autoridades dominicanas y que la finalización de entrega está programada para el segundo semestre de 2028.

“Este proyecto de última generación representa una inversión total superior a USD 350 millones, superando el monto originalmente comprometido en el Contrato de Concesión. En consecuencia, la empresa ha cumplido y continúa cumpliendo plenamente con todos los compromisos establecidos en el Contrato de Concesión, incluyendo el pago acordado de USD 775 millones en 2024, la operación, mantenimiento y mejora continua de todos los aeropuertos, así como el desarrollo del proyecto de la nueva terminal en AILA”, se lee.

Reafirmaron su compromiso de continuar invirtiendo y trabajando en coordinación con el Estado a fin de ofrecer estructuras aeroportuarias seguras, modernas y de clase mundial.