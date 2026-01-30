Trasladan 400 presos de La Victoria a Las Parras y completan el 50% de su capacidad

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) trasladó a 400 privados de libertad desde La Victoria al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, este viernes. Un proceso que inició en noviembre de 2025.

A través de un comunicado, la institución indicó que, con este nuevo grupo de internos, se completa el 50 % de la capacidad del primer módulo de Las Parras entregado por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) como parte de los trabajos de terminación y readecuación del complejo penitenciario.

Durante el traslado, Roberto Santana, titular de la Dgspc, agradeció a los internos de La Victoria que aguardan su traslado a la CCR Las Parras y que mantienen una actitud colaborativa para facilitar el proceso de reubicación.

“Aprovechamos la ocasión para exhortar a los internos que continúen manteniendo una actitud colaborativa en favor de este proceso de mejoramiento penitenciario que, a la vez, contribuye a la tranquilidad de sus familiares”, expresó Santana.

Recordó que el módulo habilitado en el CCR-Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, cuenta con una infraestructura moderna, que incluye áreas administrativas, talleres de costura, salas de audiencias, áreas de visitas familiares y conyugales.

Además, celdas de máxima seguridad, consultorio médico, comedor, cocina, subestación eléctrica, así como plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros.

“Como se sabe, este proceso de traslado, y el proceso de reforma penitenciaria en general, son una prioridad del Estado dominicano”, dijo.

Añadió que la eliminación de las conductas ilegales en centros penitenciarios y las actividades ilícitas es un objetivo clave en la normalización de la seguridad en las prisiones.

Puntualizó que el Estado está obligado a superar cualquier tipo de obstáculo para impulsar un proceso de reforma penitenciaria que, además de respetar la integridad de los privados de libertad, contribuya a su rehabilitación en bien de ellos, de sus familiares y para la seguridad de los dominicanos.

Asimismo, el titular de la Dgspc valoró que los familiares de los internos y sus abogados comprendan, al igual que toda la sociedad, que el traslado al CCR Las Parras representará un cambio positivo en la vida de los privados de libertad y todo su núcleo familiar y social.