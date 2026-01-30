Víctimas del caso Jet Set solictarán pago de RD$300 millones como indemnización

La abogada Ingrid Hidalgo, quien representa a parte de las víctimas en el caso de la tragedia de la discoteca Jet Set, informó que como parte querellante piden un pago de 300 millones de pesos como indemnización.

La jurista calificó este pedimento como una “medida de coerción real” a la vez que, informó, que en los próximos días pedirán un recurso de concreciones civiles para la indemnización a las víctimas.

Sobre la acusación que presentó el Ministerio Público, Hidalgo afirmó que la misma fue la correcta, indicando que la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set se debió a un acto involuntario y que la pena correspondiente a este caso es de seis meses a dos años.

“Nosotros como abogados no inventamos”, aseguró.

No obstante, la abogada expresó que, desde un inicio manifestaron que la solicitud presentada por parte de los abogados de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, de ejecutar un contraperitaje, era inadmisible por ser extemporánea.

“El juez acogió nuestra solicitud. Señores, no es ser buen abogado, es darle lo que la ley da y pide, y pedir lo que ella da. Ellos (los abogados de los hermanos Espaillat) no hicieron lo que tenían que hacer, el debido proceso de ley les fue cumplido”, añadió.

Yan Carlos Martínez, parte de la defensa de otras víctimas, afirmó que con el peritaje que se realizó a la infraestructura “ya hay suficientes pruebas que confirman la alegada negligencia denunciada por los querellantes”.

"Las causas del derrumbe del Jet Set ya fueron establecidas 126% de sobrecarga, modificaciones estructurales sin ningún tipo de permiso... Los únicos que no saben por qué se cayó el Jet Set o no lo aceptan, son los hermanos Espaillat", señaló el jurista.

Además, valoró que el juez Raymundo Mejía haya enfatizado en que no se aceptarán retrasos en el proceso, esto tras la solicitud de contra peritaje.

“Lo que pretendían los hermanos Espaillat era claramente una dilación totalmente improcedente. Cualquier defensa medianamente razonable sabía que iba a ser declarada inadmisible”, subrayó Martínez.

En ese sentido, añadió que el magistrado Mejía protegió correctamente los derechos de las víctimas y que no permitirá procesos dilatorios.

Este viernes, Miguel Valerio y Ramón Núñez, abogados de los hermanos Espaillat solicitaron un contraperitaje para que sea evaluada nuevamente la infraestructura del Jet Set, recurso que fue rechazado por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.