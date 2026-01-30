MP presenta acusación contra procesado por matar a un hombre y herir a otro en un restaurante

El Ministerio Público presentó acusación formal contra un hombre imputado de causar la muerte a tiros de una persona y de herir a otra en un restaurante de la capital, la mañana del 31 de julio de 2025.

José Alexander de los Santos Lemos está imputado de la muerte de Alexandry Junior Pilier y de herir a Willal Stiven Castro Collado, en un hecho ocurrido alrededor de las 7:30 de la mañana, en el restaurante MG Kitchen en la capital.

La acusación, sustentada en elementos de pruebas como: testimonios, documentos, perito, visuales, ilustrativas y materiales, presentadas ante la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional por la fiscal Vidalis Mora Díaz, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) según el MP.

De acuerdo con la investigación del MP, el imputado se encontraba compartiendo con varios amigos en el establecimiento cuando llegó la víctima mortal junto a su pareja sentimental.

En medio de una disputa, sacó un arma de fuego que portaba en la parte delantera de su cinturón y realizó múltiples disparos, ocasionando la muerte de Pilier y las heridas a Castro Collado.

Luego de realizar los disparos, el imputado descendió por las escaleras del establecimiento y ocultó el arma de fuego en el área de la cocina. Todo lo ocurrido quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Posteriormente, De los Santos Lemos abordó una yipeta en el parqueo del lugar y esperó la llegada de las autoridades, ante quienes confesó los hechos. En el área de la cocina fue ocupada un arma de fuego tipo pistola, marca Glock, modelo 26, calibre 9mm, color negro, con su cargador y siete cápsulas, la cual portaba de manera ilegal.

El Ministerio Público indicó que el imputado cometió homicidio voluntario en perjuicio de la víctima mortal, además de causar heridas a otra persona, haciendo uso de un arma de fuego ilegal, en violación a los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano. Asimismo, se le imputa la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que sancionan el porte y la tenencia ilegal de armas de fuego.

El Ministerio se encuentra a la espera de que el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fije la audiencia preliminar correspondiente.