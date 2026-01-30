Indomet pronóstica clima soleado para este viernes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que hoy viernes un clima soleado y con escasas precipitaciones se presentará en el país mientras que las la Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, contarán con chubascos locales al final de la tarde y durante la noche.

Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día y durante la noche y madrugada estarán entre agradables y frescas con presencia de nieblas o neblinas matutinas en las zonas montañosa y valles del interior.

La mínima será entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C

Para el sábado y el domingo se esperan aguaceros moderados y fuertes debido a una nueva vaguada asociada a un sistema frontal en las provincias de San Cristóbal, Santo Domingo, Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia, entre otras.