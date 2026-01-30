Grupo González Pittaluga anuncia la adquisición del 100% de Centrimed

Grupo González Pittaluga, propietario de Amadita Laboratorio Clínico, empresa de salud y diagnóstico en la República Dominicana, anunció la adquisición del 100 % de Centrimed, un proveedor de servicios de imágenes y soluciones médicas.

Esta adquisición fortalece la posición del Grupo González Pittaluga, ampliando así su portafolio de servicios diagnósticos y clínicos, y reafirmando su compromiso con la atención centrada en el paciente.

“Con esta adquisición, el Grupo reafirma su misión de ser un referente de innovación y confianza, trabajando cada día para ofrecer soluciones de salud que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas,” destacó la Dra. Patricia González Pittaluga, presidenta de Grupo González Pittaluga.

Por su parte, el presidente de Amadita Laboratorio Clínico, Alberto Bergés González, resaltó que la incorporación de Centrimed “representa un hito significativo en la estrategia de expansión y crecimiento del grupo empresarial y de Amadita”.

De igual manera, Giancarlo Sanguinetti Durand, CEO de Amadita Laboratorio Clínico, afirmó que “al sumar la sólida experiencia técnica y los recursos de Centrimed, estamos mejor posicionados para ofrecer soluciones de salud de alta calidad y accesibilidad a comunidades en todo el país”.

Con esta adquisición, Amadita Laboratorio Clínico dijo que lograría ampliar su oferta de servicios diagnósticos especializados y tecnología médica; expandirá su alcance hacia nuevos segmentos de pacientes y áreas geográficas; e invertirá en innovación y transformación digital para mejorar la accesibilidad y eficiencia

El doctor Pedro Pablo Díaz, fundador de Centrimed expresó su optimismo ante el futuro de la institución: “Me siento satisfecho y confiado de esta nueva etapa de la mano del Grupo González Pittaluga con quienes compartimos valores y principios afines. Razón principal por la cual hemos dado nuestro voto de confianza para el porvenir de Centrimed.”

Sobre Amadita Laboratorio Clínico

Amadita es una institución dominicana con más de 66 años de experiencia en el sector salud y diagnóstico clínico. Fundada sobre valores familiares y empresariales sólidos, la organización se distingue por su visión de largo plazo, su enfoque en la innovación y su cuidado cercano y humano hacia cada paciente. A través de una red de puntos de atención y laboratorios especializados a nivel nacional, Amadita mantiene su compromiso con el bienestar social, la excelencia médica y la contribución al desarrollo sostenible de República Dominicana.

Sobre Centrimed

Centrimed es un prestigioso proveedor de servicios médicos, conocido por su compromiso con la excelencia clínica y la satisfacción del paciente. Su integración a Amadita a la marca un nuevo capítulo de crecimiento y expansión en la prestación de servicios.