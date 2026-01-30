Un frente frío afectará a la RD desde el domingo; podrían marcar menos de 17 grados

Un frente frío que va a afectar a República Dominicana desde el domingo, por lo que habrá un descenso notable en las temperaturas, y ese clima se va a mantener hasta el miércoles.

El predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Juan Carlos de la Rosa, informó que ese frente frío proviene del Atlántico.

Dijo que desde la noche del jueves, el termómetro muestra bajas en las temperaturas y puso como ejemplo que en los aeropuertos La Isabela estaba a 17 grados Celsius y en Las Américas 18.8. Igual en la estación de bomberos de La Victoria estuvo a 19.5 grados, todas por debajo de 20 grados.

Esto es típico de la época, pero por la incidencia del aire frío, las temperaturas podrían bajar entre dos y cuatro grados más (hasta 14 grados), principalmente la madrugada del lunes y el martes, en Santo Domingo, pero la zona montañosa será más fría.

Lluvia el fin de semana

En el boletín meteorológico de la tarde del viernes, el Indomet informó que para el sábado, una nueva vaguada prefrontal incidirá en las condiciones del tiempo, generando chubascos dispersos durante la madrugada y horas matutinas hacia San Cristóbal, Santo Domingo, Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.

“Estas precipitaciones serán más intensas durante la tarde y la noche, extendiéndose como aguaceros dispersos ocasionalmente moderados, siendo fuertes en puntos aislados, con posibles tronadas y ráfagas de viento, en especial hacia el sureste, sobre La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, entre otras provincias cercanas, aunque también hacia Puerto Plata, Valverde y Santiago”.