Piden esclarecer muerte de hombre detenido el miércoles en destacamento de Gurabo

Familiares de un hombre que falleció mientras se encontraba detenido en una celda del destacamento policial del sector Gurabo, al norte de la ciudad de Santiago, exigieron al Ministerio Público una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte de su pariente.

El fallecido fue identificado como Alejandro Arsenio Inoa Rodríguez, quien, según relataron sus parientes, fue apresado pasadas las 11:00 de la noche del miércoles, luego de que la Policía Nacional recibiera una llamada por presunto ruido en la zona. Posteriormente, fue trasladado al destacamento de Gurabo, donde habría comenzado a sentirse mal.

De acuerdo con la versión ofrecida por los familiares, Inoa Rodríguez fue llevado en una unidad policial a un centro de salud, pero alegadamente no fue atendido, por lo que fue retornado al destacamento. Minutos después, compañeros de celda habrían alertado a las autoridades de que el hombre se encontraba sin vida.

La hermana del fallecido, Ana Celia Inoa Rodríguez, expresó su indignación y cuestionó la versión de que su pariente haya muerto a causa de un infarto.

“Dicen que le dio un infarto, pero una persona que muere de un infarto no presenta tantos golpes. Yo lo vi con la cabeza severamente golpeada, sangrando por la nariz y con heridas en las rodillas”, afirmó.

Asimismo, señaló que su hermano no padecía enfermedades previas y que su estado físico al momento de verla no coincidía con una muerte natural.

“La autoridad está para cuidar al civil, no para hacer una cosa así”, manifestó.

En tanto, la esposa del fallecido, Crecencia Sosa, aseguró que fue contactada por agentes policiales alrededor de las 2:10 de la madrugada, informándole que su esposo se encontraba mal. Sin embargo, cuando llegó al destacamento, ya había fallecido.

“Estoy convencida de que a mi esposo lo mataron en el cuartel. Cuando llegué, ya estaba muerto. Dijeron que fue un infarto, pero él no sufría de ninguna enfermedad”, declaró.

Sosa afirmó que el cuerpo presentaba un fuerte golpe en el costado izquierdo, hematomas en el rostro, heridas en las rodillas y muslos, además de sangrado nasal.

El cadáver de Alejandro Arsenio Inoa Rodríguez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los estudios correspondientes, cuyos resultados serán determinantes para establecer la causa real del fallecimiento.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido una versión oficial sobre el hecho.