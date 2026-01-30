Compañeros de partido, opositores y amigos resaltan aportes de Ramón Alburquerque a la democracia

Desde sus compañeros de partido, hasta dirigentes de otras organizaciones políticas, expresan su pesar por el fallecimiento del ingeniero Ramón Alburquerque, destacado político dominicano y exfuncionario que murió a los 76 años de edad.

“Me uno al dolor del pueblo dominicano por el fallecimiento del ingeniero Ramón Alburquerque, expresidente del Senado y servidor público ejemplar. Durante más de cinco décadas honró la vida democrática, representó con entrega a Monte Plata y sirvió al país con ética y amor por la patria. Su partida a los 76 años deja un profundo vacío. Paz a su alma y consuelo a su familia”, lamentó el congresista Adriano Espaillat.

Mientras que los senadores Antonio Marte, de Primero la Gente y Omar Fernández, del opositor Fuerza del Pueblo, se sumaron a las condolencias.

“Con profundo pesar despedimos a Ramón Alburquerque Ramírez, referente de la vida política dominicana y hombre de firmes convicciones. Su legado y su aporte al país perdurarán. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos. Paz a su alma” escribió Antonio Marte en su cuenta de X.

Mientras que Omar Fernández destacó el aporte a la historia democrática dominicana hecha por Alburquerque.

“Expreso mis condolencias por el fallecimiento del ing. Ramón Alburquerque, figura relevante de la vida pública nacional, cuya trayectoria formó parte de importantes etapas de nuestra historia democrática. Acompaño en el sentimiento a su familia, amigos y compañeros en este momento de dolor”.

La primera dama, Raquel Arbaje, coincidió con Fernández sobre el trabajo del dirigente político a favor de la democracia y resaltó la formación académica del ingeniero..

“Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ramón Alburquerque, un hombre cuya militancia en las filas del Partido Revolucionario Dominicano primero y, luego, desde las del Partido Revolucionario Moderno, es un ejemplo de servicio al progreso del país y a la consolidación de la democracia. De sólida formación académica, técnico brillante y experimentado polemista, Ramón Alburquerque será recordado también por su trato afable, su espíritu solidario y su entrega al trabajo político para hacer de la República Dominicana un país para la gente. Descansa en paz, querido compañero”, escribió.

En tanto que el ingeniero Osiris de León definió al ingeniero Alburquerque como uno de los intelectuales más brillantes, persona bondadosa y transparente del país.

“Hoy se ha marchado de la tierra que tanto amó, uno de los intelectuales más brillantes, más participativos, más destacados, y más comprometidos con la correcta administración pública, con la eficiencia y la transparencia del Estado, con la aprobación de leyes para la protección ambiental y el ordenamiento territorial, y con el fomento de la industria minera como soporte fundamental de nuestra economía. Cualquier conjunto de palabras será siempre insuficiente para describir la intelectualidad, la capacidad, la bondad, la seriedad y la honestidad que siempre caracterizaron el accionar público del Ing. Ramón Albuquerque. Un dominicano como pocos, en términos de intelectualidad y honestidad. Dios le ha de reservar el espacio celestial muy bien ganado aquí en la Tierra. EPD”, dijo.