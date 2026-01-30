El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) anunció la graduación de 368 servidores públicos para obtener el título de maestría en gestión pública y gobernanza ejecutado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Según explicó su director general, Gregorio Montero, este programa de educación permitirá institucionalizar a los servidores públicos y continuar su fortalecimiento en la gestión del Estado para el servicio a la población.

La noticia fue dada luego de una reunión con el presidente Luis Abinader, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund y un consejo académico diverso, quienes acordaron la importancia de este tipo de iniciativas en la gestión estatal.

El mandatario reforzó este pensamiento al añadir que este estudio de posgrado avanzado contiene cuatro especialidades diseñadas según las necesidades que determinaron en el área para mayor eficacia y eficiencia del personal humano.

El presidente Luis Abinader anuncia la graduación de más de 300 empleados públicos en maestría del Estado.Leonel Matos

“Nuestra idea es fortalecer la educación en la administración pública y que esta pueda sobrevivir a cualquier gobierno. Necesitamos una base de administración pública de funcionarios públicos bien educados donde hemos incluido y subrayado también la materia de Ética, tanto en la maestría como en los cursos regulares del INAP”, destacó el Jefe de Estado.

Relató que en un principio aplicaron 20 mil personas en la maestría y fueron preseleccionados 5 mil para quedarse finalmente solo con 368 para graduarse a finales de febrero, y pretenden ampliarlo a 500 en una segunda convocatoria visto el recibimiento que tuvo en la administración pública.

Añadió como reto futuro el componente tecnológico en educación virtual que buscan aplicar en las próximas clases como parte del fortalecimiento educativo de los funcionarios en este sector, confiando en que esta maestría, dirigida por el INAP, eficientizará las labores de la gestión gubernamental.