Socios de la Cooperativa de Herrera protestan frente al Palacio Nacional por fondos perdidos

Socios de la Cooperativa de Herrera denuncian la pérdida de fondos, sin que hasta el momento se les haya ofrecido una explicación clara sobre el paradero del dinero.

Con cornetas y pancartas que dictan "no estamos pidiendo, estamos exigiendo", "no más mentiras quiero mi dinero"y mientras coreaban a una voz "somos Coop-Herrera, queremos nuestro dinero" "presidente Abinader, usted puede resolver" "Idecoop charlatan, ¿y los cualtos dónde están?" se uniero en reclamo a su derechos.

Exigen la devolución de los fondos almacenados en la cooperativa, mientras afirman que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) no ha dado una respuesta oportuna ante la situación.

"Nosotros tenemos un dinero ahí hace un tiempo ahorrando día tras días para llegar a la edad que tenemos y, hoy día, resulta que el dinero se ha perdido porque dicen que quebró. Nosotros queremos que nos devuelvan nuestro dinero" dijo Gregorio Ramírez, socio de la cooperativa.

Ramírez cuestionó el rol de la institución y aseguró que no han recibido información clara sobre lo ocurrido con los recursos.

“El idecoop era supuestamente quien regula las Cooperativas y el Idecoop se volvió nada porque en la mano de ellos se perdió y no nos dan ninguna información referente al dinero”, agregó.

Asimismo, María Solano Santana explicó que llevan tres años luchando por recuperar sus ahorros sin obtener resultados. Tanto ella como los demás manifestantes solicitan la intervención del presidente de la República para que el caso sea resuelto.

“Ya nosotros tenemos 3 años con este problema y nosotros queremos que por favor señor presidente de la República que usted nos resuelva. Nosotros queremos una solución. Eso da pena, da vergüenza que en nuestra República Dominicana, que en una institución donde nosotros llevábamos esos ahorros que nosotros tengamos 3 años y no nos han resuelto”, reclamó.

Solano Santana aseguró que el Idecoop ha sido ambiguo en las respuestas ofrecidas, situación que los ha llevado a manifestarse frente al Palacio Nacional.

“En las manos del presidente está nuestro problema porque la gente del Idecoop no nos ha dado nunca la palabra, no nos ha dado nunca el frente ni ha contribuido a darnos a nosotros una respuesta”, dijo María Solano Santana.

Los afectados por el cierre de la cooperativa aseguran que la última audiencia se realizó el pasado 19 de diciembre y que desde entonces no se ha establecido una nueva fecha para dar continuidad al proceso.

“Nosotros queremos que por favor pongan las audiencias que pauten fechas, ver si uno sale de esta situación. Audiencia, audiencia, audiencia, ¿Para qué? Para presentar lo mismo pero no nos dicen una solución” dijo Leónidas Almonte.

De igual forma, cuestionó la función del Idecoop solicitando al presidente que tome el frente en esta situación.

“Se supone que la cooperativa la rige Idecoop, entonces, si idecoop no está responsable de esto ¿Para qué existe esa institución? ¿Para robar chele?” señaló

“Nosotros queremos que él presidente tome cartas en el asunto y nos resuelva este problema porque ya estamos hasta la coronilla, las audiencias están paralizadas”, añadió Almonte

Finalmente, Almonte insistió en que solo buscan una solución definitiva y que se establezcan responsabilidades.

“Solo queremos solución, que hagan lo que quieran hacer con los presos, que sí debieran de estar presos por abusadores porque abusaron de nosotros y de la confianza de todos nosotros”, dijo Leónidas Almonte.