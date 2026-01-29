Policía Nacional captura prófugo con 24 órdenes de arresto en Santo Domingo Oeste

La Policía Nacional capturó a un hombre que se encontraba prófugo de la justicia y sobre quien pesan 24 órdenes de arresto, por haber cometido distintos tipos de delitos, entre ellos la falsificación de documentos.

El detenido es Erick Jhoan Riveras Cordero, quien figuraba en condición de rebeldía ante los tribunales y era activamente buscado por las autoridades judiciales.

“Con esta acción, la Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las labores de localización y captura de personas requeridas por la justicia en todo el territorio nacional”, reseña el comunicado de prensa enviado por las autoridades.

Tras su apresamiento, Riveras Cordero será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.