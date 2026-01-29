Ordenan libertad condicional a favor de Esteffani Vásquez Amarante; estaría en casa de familiares

En una audiencia celebrada el miércoles, en la sala 6, de Hato Rey, en Puerto Rico, el juez Héctor L. Ramos Vega, ordenó que Esteffani José Vásquez Amarante, “Ethian” o “Baby”, acusado de narcotráfico y lavado de dinero quede en libertad condicional.

De acuerdo a las informaciones que tuvo acceso Listín Diario, se solicitó que los agentes Departamento de Libertad Condicional, “realicen la inspección de la residencia” donde será trasladado la expareja de la diputada de La Romana, Jacqueline Fernández.

Se recuerda que su abogado, el defensor público, Samuel P. Carrión, solicitó se aplazara la audiencia –que estaba programada para el 22 de enero– debido a que no se encontraría en esa jurisdicción, además de que “aún está investigando los recursos para obtener una fianza en Puerto Rico, dado que el Sr. Vásquez tiene familiares que residen aquí”.

“Si la residencia se considera adecuada, el Secretario del Tribunal está autorizado a tramitar la liberación del acusado tras la notificación informal del agente de libertad condicional de que no se han identificado problemas”, dice la información obtenida por Listín Diario.

La inspección tiene como fecha límite este jueves a la 1:00 de la tarde y la respuesta de la misma antes del 11 de febrero.

La asignación de Samuel P. Carrión como abogado de Esteffani José Vásquez Amarante, se realizó luego que este llenara el formulario CJA 23 o Declaración Jurada Financiera (Financial Affidavit), que permite que un abogado de oficio lo represente de forma gratuita dado el detalle de ingresos, activos y deudas.

El 7 de septiembre de 2023, un jurado federal de Estados Unidos emitió una acusación en contra de Vásquez Amarante, acusado de conspiración internacional para distribuir cocaína, distribución internacional de cocaína y conspiración para cometer lavado de dinero derivado de una actividad ilícita específica: el narcotráfico.

De acuerdo a la justicia de Estados Unidos, Vásquez Amarante facilitó el narcotráfico y el lavado de dinero entre La Romana, República Dominicana, y Puerto Rico, a través de criptomonedas.

Este hombre fue arrestado el 6 de noviembre de 2025 a solicitud de Estados Unidos y extraditado a Puerto Rico el miércoles 14 de enero de 2026 por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) Región 22, ubicado en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.