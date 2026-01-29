vaguada
Lluvias para la tarde de este jueves por vaguada y sistema frontal
En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán calurosas durante el día, por efecto del viento este/sureste, siendo agradables a frescas durante la noche y madrugada.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este jueves se espera un cielo con pocas nubes y condiciones favorables.
Sin embargo, el Indomet no descarta la ocurrencia de aguaceros en zonas de Monte Cristi, Espaillat y María Trinidad Sánchez, donde podrían ocurrir lluvias aisladas y pasajeras.
En horas de la tarde, se esperan cambios en las condiciones del tiempo, esperándose que la incidencia de un sistema frontal y una vaguada generen lluvias débiles a moderadas en ocasiones y aisladas ráfagas de viento.
Estas lluvias serán en Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elias Piña, Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo y La Altagracia.
El Indomet pronostica que estas lluvias podrán extenderse hasta la noche, principalmente en localidades próximas a la costa Atlántica.
Además podría presentarse neblinas, durante las primeras horas de la mañana en distintas zonas montañosas y algunos valles.