Lluvias para la tarde de este jueves por vaguada y sistema frontal

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este jueves se espera un cielo con pocas nubes y condiciones favorables.

Sin embargo, el Indomet no descarta la ocurrencia de aguaceros en zonas de Monte Cristi, Espaillat y María Trinidad Sánchez, donde podrían ocurrir lluvias aisladas y pasajeras.

En horas de la tarde, se esperan cambios en las condiciones del tiempo, esperándose que la incidencia de un sistema frontal y una vaguada generen lluvias débiles a moderadas en ocasiones y aisladas ráfagas de viento.

Estas lluvias serán en Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elias Piña, Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo y La Altagracia.

El Indomet pronostica que estas lluvias podrán extenderse hasta la noche, principalmente en localidades próximas a la costa Atlántica.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán calurosas durante el día, por efecto del viento este/sureste, siendo agradables a frescas durante la noche y madrugada.

Además podría presentarse neblinas, durante las primeras horas de la mañana en distintas zonas montañosas y algunos valles.