Estados Unidos anuncia que está abierto el programa de viajeros Global Entry

La embajada de Estados Unidos informó que está abierto el programa Global Entry, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (GBP), que permite la entrada rápida a ese territorio de viajeros preaprobados y que representan bajo riesgo migratorio.

La membresía es válida por cinco años y el costo es de 120 dólares.

En el caso de los dominicanos, desde el 2023 se anunció que los que tenían visa americana y que eran viajeros frecuentes podían aplicar a este programa y un año después, la misma Embajada confirmó que 5,000 criollos se habían inscrito.

Esta semana, en la cuenta de Instagram, la Embajada publicó que está abierto el programa Global Entry, que es utilizado en los quioscos automáticos en los aeropuertos seleccionados para una entrada más rápida y sin filas.

Beneficio de convertirse en miembro del Global Entry

La embajada enumera algunos de los beneficios como “filas rápidas en los aeropuertos; proceso simplificado al llegar y revisión acelerada en los puntos de control del TSA.

Cómo solicitar el Global Entry

Para solicitar, el Global Entry, los interesados deben entrar a https://www.cbp.gov/travel/trusted-traveler-programs/global-entry, completar el formulario en línea, someterse a un proceso de verificación de antecedentes, pagar una tarifa de 120 dólares, no reembolsable, y asistir a una entrevista presencial pre-aprobada. “Si no se encuentra información descalificadora, los miembros disfrutarán de un procesamiento más rápido al regresar de viajes internacionales”.

Reproducimos estas puntualizaciones que tiene en su portal el CBP

“Envíe y pague su solicitud individual (los menores de edad entran gratis si uno de sus padres ya está inscrito o está solicitando Global Entry).

Espere a que CBP complete su verificación de antecedentes (la mayoría de las solicitudes se revisan dentro de las 2 semanas, mientras que algunas pueden demorar hasta 12 meses o más, dependiendo de los antecedentes penales).

Programe y asista a una entrevista en persona (Se requieren entrevistas en persona para la inscripción por primera vez)”.