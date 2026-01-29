Anuncian jornada de cirugías gratuita para niños con labio y paladar hendido

La Fundación Operación Sonrisa República Dominicana, en colaboración con el Hospital Materno Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón, anunció la realización de la 38° Jornada Quirúrgica Internacional de Labio y Paladar Hendido.

Las cirugías se realizarán del 16 al 20 de febrero de este año.

Durante esta jornada, los menores con condiciones de labio fisurado y/o paladar hendido recibirán cirugías reconstructivas completamente gratuitas, gracias a un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud nacionales e internacionales.

“Esta iniciativa no solo representa una intervención quirúrgica, sino una puerta hacia nuevas oportunidades, una mejora significativa en la calidad de vida y, sobre todo, una sonrisa transformada. Este encuentro es una muestra de solidaridad y compromiso humano. Especialistas en cirugía plástica, anestesiología, pediatría, enfermería, terapia del habla, psicología y otras áreas unirán esfuerzos para ofrecer atención integral a los pacientes y sus familias”, informó la entidad en nota de prensa.

De igual forma, invitó a los pacientes con labio y/o paladar hendido a participar en las evaluaciones prequirúrgicas, que se realizarán el 14 de febrero de 2026 a las 7:00 a. m., en el Plan Social de la Presidencia. Las mimas forman parte del proceso para acceder a cirugías reconstructivas gratuitas, obteniendo la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Las evaluaciones prequirúrgicas, que se realizarán el 14 de febrero de 2026 a las 7:00 a. m.

Asimismo, hicieron un llamado a patrocinadores, aliados y voluntarios interesados en sumarse a esta misión transformadora. Su apoyo es fundamental para garantizar la continuidad y sostenibilidad de estos programas gratuitos, permitiéndonos seguir impactando positivamente la vida de cientos de familias que confían en nuestra labor.

Para obtener más información o confirmar su participación, puede comunicarse con la Fundación Operación Sonrisa República Dominicana al 829-470-3945.