Anulfo Pascual es el nuevo subdirector operativo de Aduanas

El presidente Luis Abinader designó como subdirector operativo de la Dirección General de Aduanas (DGA), al puertoplateño Anulfo Pascual.

Pascual se ha desempeñado durante cinco años como subdirector de zonas francas, en la gestión de Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón. En esas funciones fue designada Rosa María Rosario Fernández.

Ambas designaciones están contenidas en el decreto 46-26 emitido por el presidente Luis Abinader el 27 de enero del presente año.

Anulfo Pascual es un dirigente político de una amplia trayectoria, con amplio arraigo, primero en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y luego en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), desde la fundación de esa organización.

Es una de las figuras claves del equipo político del presidente del PRM y ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, con quien laboró en sus oficinas legislativas de la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.