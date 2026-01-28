PN junto al Ministerio Público apresa a hombre por amenazas contra el Metro de Santo Domingo
El detenido fue identificado como Rafael Santana Mirely, de 39 años, residente en el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.
La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con el Ministerio Público, apresó a un hombre que realizó amenazas contra el sistema de transporte Metro de Santo Domingo, mediante una publicación difundida en una red social de mensajería instantánea.
El arresto se produjo tras un operativo focalizado realizado en los sectores Libertador de Herrera y Las Mercedes de Los Alcarrizos, luego de que los organismos de inteligencia recibieran información sobre una publicación en la que el hoy detenido amenazaba con cometer actos violentos contra instalaciones del Metro, señalando supuestos motivos de carácter personal y realizando manifestaciones que generaron alarma pública.
Como parte del proceso investigativo, fue entrevistada una familiar del detenido, quien colaboró con las autoridades, todo ello en presencia del Ministerio Público.
Posteriormente, Santana Mirely fue conducido a la sede central de DINTEL, donde permanece bajo custodia para fines de investigación, mientras se profundizan las indagatorias correspondientes y se procede conforme a lo establecido por la ley.
La Policía Nacional seguirá trabajando para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la protección de las infraestructuras críticas del Estado, al tiempo que advierte que toda amenaza que ponga en riesgo la vida y la tranquilidad de la población será debidamente investigada y sancionada.