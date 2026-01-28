Policía apresa hombre con 538 carnets de instituciones policiales, militares y afines

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la División Provincial de Inteligencia (Dintel), en coordinación con miembros de la Policía Preventiva y un representante del Ministerio Público, informaron que desmantelaron un local que se dedicadaba a la falsificación y usurpación de rangos policiales y militares, durante un allanamiento realizado en el municipio Villa Hermosa.

En una nota de prensa se informó que el operativo se efectuó en una vivienda ubicada en el sector Villa Progreso, donde fue arrestado Juan Isidro de la Cruz Frías, de 59 años, señalado como un reconocido falsificador.

Durante la intervención, ejecutada mediante la orden de allanamiento No. 2026-AJ0003729, las autoridades incautaron 538 carnés que simulaban pertenecer a diversas instituciones policiales, militares y organizaciones afines, con rangos y funciones falsificados.

Entre las evidencias ocupadas figuran gorras con insignias de general y otros rangos, indumentarias con inscripciones del “Escuadrón Especial Nacional”, “Policía Comunitaria”, así como material logístico alusivo a una supuesta Academia de Bomberos y al Voluntariado Nacional, entre otras entidades.

Asimismo, fueron incautadas chamarras de camuflaje militar, calcomanías (stickers) y sellos oficiales del denominado Escuadrón Especial, 10 sellos de “Policía Ciudadana” del municipio Villa Hermosa, 20 banderas nacionales, gafetes tipo academia y otros artículos utilizados para aparentar funciones oficiales.

Durante el allanamiento también se ocuparon cinco radios de comunicación, una caja de cartuchos calibre .38, un cartucho calibre 12, documentación correspondiente a la “Fundación Escuadrón Especial”, un cartel con la leyenda “Escuadrón Especial Nacional Inc.”, así como tres cédulas de identidad a nombre del detenido.

El detenido y todas las evidencias colectadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de profundizar las investigaciones y proceder conforme a la ley.