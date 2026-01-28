Jueza dispone que hombre acusado de muerte de seguridad de la UASD siga en prisión

La jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso que Alexander Jiménez Galván, acusado de ocasionar la muerte de un seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), continúe en prisión preventiva.

La muerte del empleado universitario se produjo durante un incidente ocurrido el 16 de octubre de 2025, en el campus universitario.

La magistrada Ana Lee Florimón, en el conocimiento de una revisión obligatoria de la medida de coerción, dispuso que siga cumpliendo la prisión preventiva en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.

La magistrada, quien tiene el control de las investigaciones del asesinado de Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, tomó como fundamento para mantener en prisión al imputado el hecho de que no han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva.

Jiménez Galván es acusado de violar a los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal dominicano, que tipifican la tentativa de homicidio, y a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Según los fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona del Distrito Nacional, el imputado intentó, además, quitarle la vida a Juan Manuel Méndez y Miguel Ángel Claudio Chacón.

De acuerdo a la acusación, llegó a bordo de un vehículo marca Mazda, color gris, frente a la oficina donde se encontraba laborando Miguel Ángel Claudio Chacón, miembro del personal de seguridad.

Tras un altercado inicial, se retiró momentáneamente y luego fue interceptado en los alrededores del economato universitario por la víctima, Juan Manuel Méndez y Omar Reyes Angomás, quienes intervinieron para impedir que continuara la agresión.

Durante el enfrentamiento, tras proferir una amenaza de muerte, Jiménez Garban efectuó varios disparos, impactando a Juan Manuel Méndez, quien sufrió heridas de proyectil de arma de fuego en el antebrazo izquierdo, y a Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, quien resultó con heridas toracoabdominales, shock hipovolémico secundario a hemorragia interna, hemotórax derecho, neumoperitoneo y síndrome postparada cardíaca, según consta en el Certificado Médico Legal Núm. 65732.

Miguel Ángel Claudio Chacón salió ileso, al igual que Omar Reyes Angomás, quien intervino para impedir la agresión.

Tras los disparos, el imputado huyó en su vehículo hasta la puerta número 2 de la universidad, donde abandonó el automóvil y el arma de fuego, escaló una pared y se desplazó hacia las inmediaciones de un supermercado cercano, lugar donde fue retenido por estudiantes y posteriormente entregado a miembros de la seguridad universitaria y a la Policía Nacional.

En el procedimiento fue ocupada una escopeta marca Kral Magnum, calibre 12, serie núm. 13-K8404, color negro, que presuntamente portaba de manera ilegal, y el acta de arresto fue levantada el 17 de octubre de 2025.

Las investigaciones establecen que los hechos se habrían originado luego de un llamado de atención previo dirigido al imputado el 15 de octubre de 2025, al cual reaccionó de forma violenta, desencadenando el ataque del día siguiente.