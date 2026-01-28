Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Indomet pronostica buen tiempo para este miércoles

Solo se prevén lluvias débiles y aisladas, principalmente en provincias del noreste y sureste

Onamet informó se mantendrá un buen tiempo durante el fin de semana feriado, limitando las precipitaciones. Foto de archivo.

Redacción Listín DiarioSANTO DOMINGO, RD

Este miércoles predominarán condiciones mayormente estables y favorables para la realización de actividades al aire libre en gran parte del territorio nacional, debido a la limitada incidencia de un sistema frontal localizado sobre el Canal del Viento.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que solo se prevén lluvias débiles y aisladas, principalmente en provincias del noreste y sureste durante horas matutinas, mientras que, en la tarde podrían presentarse chubascos muy aislados en algunos sectores del suroeste y Cordillera Central.

“Mañana jueves, soleado en la mañana, sin embargo, se observará un aumento de la nubosidad durante la tarde, debido a la influencia de un sistema frontal casi estacionario y su vaguada. Estas condiciones favorecerán la ocurrencia de lluvias débiles, en provincias del sureste como El Seibo, La Romana y La Altagracia. Durante la tarde, las lluvias seguirán siendo débiles y aisladas afectando a El Seibo, San José de Ocoa, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña e Independencia y podrían continuar en la noche de forma aislada en algunas localidades de, Santiago, Valverde, La Vega, Duarte, Hato Mayor y otros puntos de la costa norte”.

En cuanto a las temperaturas, se sentirán frescas durante la mañana, tornándose ligeramente calurosas en horas de la tarde debido a la incidencia del sol. No obstante, continuarán frescas durante la noche y la madrugada, propias de la época del año, siendo esta sensación térmica más notoria en zonas montañosas y valles interiores, donde podrían presentarse nieblas o neblinas matutinas.

