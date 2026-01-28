Indomet pronostica buen tiempo para este miércoles

Este miércoles predominarán condiciones mayormente estables y favorables para la realización de actividades al aire libre en gran parte del territorio nacional, debido a la limitada incidencia de un sistema frontal localizado sobre el Canal del Viento.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que solo se prevén lluvias débiles y aisladas, principalmente en provincias del noreste y sureste durante horas matutinas, mientras que, en la tarde podrían presentarse chubascos muy aislados en algunos sectores del suroeste y Cordillera Central.

“Mañana jueves, soleado en la mañana, sin embargo, se observará un aumento de la nubosidad durante la tarde, debido a la influencia de un sistema frontal casi estacionario y su vaguada. Estas condiciones favorecerán la ocurrencia de lluvias débiles, en provincias del sureste como El Seibo, La Romana y La Altagracia. Durante la tarde, las lluvias seguirán siendo débiles y aisladas afectando a El Seibo, San José de Ocoa, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña e Independencia y podrían continuar en la noche de forma aislada en algunas localidades de, Santiago, Valverde, La Vega, Duarte, Hato Mayor y otros puntos de la costa norte”.

En cuanto a las temperaturas, se sentirán frescas durante la mañana, tornándose ligeramente calurosas en horas de la tarde debido a la incidencia del sol. No obstante, continuarán frescas durante la noche y la madrugada, propias de la época del año, siendo esta sensación térmica más notoria en zonas montañosas y valles interiores, donde podrían presentarse nieblas o neblinas matutinas.