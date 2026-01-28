Delegación de Egehid visita hidrobombeo en construcción en Gran Canaria, España

Una delegación de alto nivel de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), liderada por la presidenta del Consejo Directivo, doctora Rosa Ysabel Ruiz, visitó el sistema de hidrobombeo Salto de Chira, que se construye en la isla de Gran Canaria, España.

El objetivo de la visita fue intercambiar experiencias y transferir conocimiento aplicable a los proyectos de hidrobombeo contemplados en el máster plan de EGEHID en la República Dominicana, que contempla los sistemas de hidrobombeo de Sabaneta (San Juan), Guaigüí (La Vega) y Las Placetas (Santiago).

Junto a la doctora Ruiz estuvieron el subadministrador de EGEHID, ingeniero René Mateo, y la directora de Energía Renovable, ingeniera Julissa Duval.

El sistema de hidrobombeo Salto de Chira, que contempla una planta desalinizadora de agua, aportará 200 megavatios y es construido por la Red Eléctrica Nacional de España, en coordinación con el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

Además de la generación energética, el objetivo principal del proyecto Chira-Soria es dar estabilidad, robustez e independencia energética al sistema eléctrico insular de Canarias ante la situación de vertidos que presentan las energías eólica y solar. La obra será inaugurada y puesta en funcionamiento en el 2028.

Según explicaron los especialistas españoles, la generación por bombeo reversible o hidrobombeo fue declarada por ley como prioridad para el Gobierno español en los territorios insulares, dada la vulnerabilidad de interconexión que intrínsecamente tienen las islas. Cabe destacar que esta condición es inherente a la República Dominicana.

Funcionarios españoles

Acompañaron a la delegación de EGEHID, los funcionarios españoles Carmelo Santana, gerente del Consejo Insular de Agua de Gran Canaria; Yonay Concepción, director técnico de Hidrobombeo de Salto de Chira; Ainara Irigoyen, delegada de la Red Eléctrica de España en Islas Canarias; Sergio del Cerro, director de Proyectos de Bombeo y Aniceto Gil Ceballos, coordinador de Obra Civil.