Corporación City Center by Lady Lee aclara estatus legal de sus permisos en SDE

La Corporación Lady Lee reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia al informar que el proyecto City Center by Lady Lee cuenta con las autorizaciones pertinentes para su etapa actual de desarrollo.

La empresa precisó que dispone de los permisos de uso de suelo y licencias ambientales requeridos para el movimiento de tierras, asegurando que todos los trámites técnicos avanzan conforme a los procedimientos administrativos y el marco jurídico dominicano.

El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de movimiento de tierras, para la cual cuenta con el permiso de uso de suelo otorgado en noviembre de 2025 (expediente número 170-025).

La autorización fue emitida por la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, órgano competente según la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

La corporación destaca que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido de manera reiterada que la facultad de otorgar permisos de uso de suelo corresponde exclusivamente a los ayuntamientos, como parte de la autonomía municipal garantizada por la Constitución de la República.

Licencias ambientales y viales

Asimismo, el proyecto dispone de las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyendo la licencia ambiental y el permiso para movimiento de tierras, emitidos tras rigurosos estudios técnicos.

De igual forma, se cuenta con los avales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) relativos a las obras viales y puentes contemplados en el diseño.

Respecto a los procesos ante el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), la corporación informa que los expedientes y documentaciones técnicas han sido debidamente depositados y se encuentran en el proceso normal de evaluación, siguiendo los tiempos y procedimientos administrativos establecidos para edificaciones de esta naturaleza.

Corporación Lady Lee reitera su apego a la legalidad y al desarrollo urbano responsable.

El City Center ha sido concebido como una iniciativa destinada a generar aportes económicos y sociales positivos para Santo Domingo Este y el país, priorizando el crecimiento sostenible.

Finalmente, la empresa expresa su total disposición al diálogo respetuoso y a que cualquier inquietud técnica sea canalizada a través de las vías institucionales correspondientes, en estricto respeto al Estado de derecho y a las competencias de cada órgano estatal.