Coronel retirado de la Policía aclara su situación ante la DGJP

El teniente coronel retirado de la Policía Nacional, Eleuterio Ortega, aclaró su situación ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), tras la suspensión temporal de su pensión debido a inconsistencias en su cédula de identidad.

Ortega explicó que la diferencia registrada en su apellido se originó por irregularidades en la documentación de sus padres, lo que provocó errores en su identificación personal y afectó el pago de su pensión.

Indicó que, luego de corregir el inconveniente ante la Junta Central Electoral (JCE), el caso fue remitido en el mes de diciembre 2025 por el Consejo de Retiro de la Policía Nacional (COREPOL) a la DGJP, ya con la situación debidamente resuelta.

Sin embargo, el coronel aclaró que no se presentó ante la DGJP a realizar su proceso de reactivación, lo que impidió que se procediera de inmediato con el pago del beneficio.

Señaló que, tras ser contactado por personal autorizado de la DGJP, acudió a la sede de la institución, donde explicó su caso, recibió las orientaciones correspondientes y agradeció el trato profesional y humano brindado durante el proceso.

La DGJP informó que el caso fue debidamente aclarado y que el excoronel podrá cobrar su pensión con normalidad, una vez completado el proceso de reactivación en nómina.