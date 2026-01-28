Cientos se unen a marcha caravana en contra de explotación minera el cordillera Septentrional

Cientos de personas se concentraron en sus vehículos este miércoles en la marcha caravana encabezada por sacerdotes católicos de Santiago y Puerto Plata del grupo “Unidos Somos Más”, manifestándose en defensa de la naturaleza y en contra de la explotación minera en la cordillera Septentrional.

En vehículos y motorizadas, cientos se desplazaron por la autopista Juan Pablo Duarte, la avenida Las Carreras hasta llegar a la estación central del monorriel y el teleférico de Santiago con sus luces encendidas y tocando sus bocinas como forma de llamado de atención.

La caravana fue escoltada por un gran contingente de miembros de la Policía Nacional y el Ejército de República Dominicana, encabezados por el general Juan Bautista Jiménez Reinoso, director de la regional Cibao Central de la PN.

Al finalizar el recorrido, el padre Ramón (Nino) Ramos, tomó la palabra en nombre de todos los sacerdotes y comunitarios presentes, indicando que realizaron esta marcha caravana en favor de la madre tierra, de las cordilleras Septentrional y Central, ambas amenazadas por “los insaciables y codiciosos de riquezas materiales para luego guárdalas en los bancos”.

“Ellos nos hablan de que la minería es progreso, pero ¿progreso para quién? para nosotros los del campo, con la minería solo nos queda la destrucción de nuestros conucos, la tumba de nuestros árboles, el envenenamiento de nuestras fuentes de agua, el desalojo de nuestras familias y la desaparición de nuestras comunidades. A eso le llaman ellos progreso”, puntualizó el padre Nino.

Asimismo, indicó que esta marcha caravana quiere ser la impresión de un profundo no, a la minería en las cordilleras Septentrional y Central. “Vemos ya que los insaciables de riquezas, los ricos que solo piensan en el dinero, nos quieren destruir el país por todos los costados, en el sur en San Juan, en el noroeste en Restauración y ahora en el Cibao norte en Santiago y Puerto Plata”.

Realizaron un llamado a los dirigentes comunitarios y ambientales, sacerdotes y pastores de la región Sur y Noroeste del país, para unir fuerzas en esta lucha, iniciando con una reunión en Santiago, para coordinar sus esfuerzos antes de la próxima marcha caravana, este próximo 25 de febrero.

“Hacemos un llamado hoy a los dirigentes, sacerdotes y pastores del Sur y de Restauración a que nos unamos, que tengamos aquí en Santiago una reunión que nos permita unir nuestras fuerzas para salvar la naturaleza, el agua, la vida, el medio ambiente que es el que nos da el sustento cada día. Nosotros santiagueros y puertoplateños, como anfitriones, estaremos dispuestos a cubrir casi la totalidad de los costos de este encuentro entre el sur, el noroeste, y el Cibao “, indicó Nino.

Hizo hincapié en que esta manifestación no es contra de nadie ni en contra del Gobierno ni del Ministerio de Energía y Minas, sino a favor de la naturaleza que es la que nos da la vida, considerando que en la cordillera Septentrional hay cerca de 300 fuentes de agua, que abastecen el 90 % del agua de Puerto Plata, y parte a Santiago, además de más de 100 comunidades que se verán afectadas de manera directa.