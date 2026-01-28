CAASD responde a empresarios que piden el cese de alza en pago por metros cúbicos del agua

El director de la Coordinación de Acuerdos y Alcantarillado (CAASD), Felipe Suberví, dijo a los empresarios de industrias que el alza en la tarifa correspondiente al metro cúbico del agua que es un pago justo por los servicios de líquido que estos utilizan.

“Lo que hizo la CAASD fue hacer un reajuste a todas las empresas o instituciones que utilizan el agua como materia prima de sus empresas. Es normal que la gente tenga un poco de resistencia a los cambios y más cuando tú tienes más de 21 años sin hacer ningún cambio a la tarifa del agua”, explicó Suberví.

El funcionario destacó que el ajuste tarifario es producto de un plan de mejora de los servicios de agua.

“Lo que estamos haciendo es pidiéndole que nos ayuden a seguir ayudando para mejorar el servicio de agua. Exigimos de manera vehemente un buen servicio, pero un servicio que prácticamente es gratuito”, manifestó.

A esto, destacó que el 30% de la población de Santo Domingo no paga el servicio de agua, por lo que este resulta gratuito para la mayoría de sectores. Aunque se espera mejorar las cobranzas del servicio del líquido a varios sectores.

También se espera mejorar el alcance de producción de agua a un 50% con la rehabilitación del 100% de los acueductos de la institución.

Además, anunció que para el 20 de febrero se entreguen los trabajos de ampliación del acueducto de Barrera de Salinidad. Mientras que entre septiembre y octubre estará listo el acueducto de Haina.

Por otro lado, Suberví supervisó los trabajos de desubicación de los tubos de agua que alimentan a sectores aledaños a la Plaza de la Bandera; estos trabajos se realizan para mitigar la falta del servicio mientras se construye el paso a desnivel de esta vía.

Destacó que desde la noche del martes 27 se rehabilitó el servicio de agua en los sectores afectados por la interconexión de tuberías de la CAASD en la Plaza de la Bandera.

Sectores afectados

Entre los sectores que no recibirán el servicio de agua potable durante ese período figuran Pradera Verde, Los Cacicazgos, Residencial José Contreras, Sandra I y II, Atalaya, 16 de Agosto, El Pedregal, Gacela, Urbanización Aesa, Invi, Costa Caribe, Miramar, Lotería, Urbanización Tropical, Alfimar, Jardines del Sur, Luz Consuelo, Muelle Haina Oriental y Manresa.

También resultarán afectados los residentes de las urbanizaciones Coplan, Costa Criolla, Costa Verde, Costa Azul, Atlántida, Nordesa III, Mar Azul, Dominicanos Ausentes, Feria Ganadera, 30 de Mayo, El Caliche, Los Arrecifes, Las Antillas y Costa Brava.