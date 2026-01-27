Yeni Berenice afirma que la fase Senasa 2.0 está en marcha y que nunca se ha detenido

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, salió al frente de los rumores que sugieren un estancamiento en las investigaciones del caso Senasa, hecho por el cual se encuentra guardando prisión el exdirector de esa institución Santiago Hazim y varios de sus colaboradores.

Aseguró que el Ministerio Público no se detiene y que la sociedad puede tener la certeza de que habrá resultados en las investigaciones de ese caso.

Ante la inquietud de sectores de la sociedad sobre si ciertos procesos quedarían en el olvido, la magistrada recordó que fue el propio órgano persecutor quien anunció la continuación de la segunda fase de sus investigaciones en el caso Senasa.

"Yo no creo que nadie que conozca la trayectoria de este Ministerio Público pueda tener ninguna duda”. Nosotros anunciamos que estábamos trabajando en una operación 2.0; decir lo contrario es usar fuentes muy malas", afirmó Reynoso.

La magistrada recomendó a quienes cuestionan el avance de los procesos que "cambien de fuente", señalando que el Ministerio Público tiene evidencias que desmienten cualquier teoría de inacción.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, habló tras dejar inauguradas las modernas instalaciones de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Unidad Especial de Investigación (UEI).

Wilson Camacho: Trabajamos sin descanso

Mientras que el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, respaldó las declaraciones de Reynoso y dio un parte de tranquilidad al país respecto a los tiempos procesales. Camacho explicó que, desde la judicialización de la primera parte de estas operaciones, el compromiso de avanzar ha sido ininterrumpido.

"Estamos trabajando sin descanso para que el país tenga noticias de la siguiente fase de este proceso en el mejor tiempo posible", señaló Camacho, aunque mantuvo la reserva estratégica sobre las fechas de nuevas intervenciones.

Justicia

Al ser consultado sobre cuándo iniciarán los nuevos allanamientos y apresamientos vinculados al caso Senasa, el magistrado Camacho apeló a la prudencia y a la planificación estratégica: "Hay un tiempo para todo debajo del sol".

El evento contó con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Rafúl y de altos mandos militares como el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; y el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa y Miguel Franjul, presidente del Observatorio de Políticas Migratorias y director de Listín Diario.