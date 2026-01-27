Vándalos profanan tumbas y roban panteones en el Cristo Redentor

Vandalismo, robo de objetos y una profunda inseguridad son las denuncias recurrentes de los ciudadanos que visitan el Cementerio Cristo Redentor.

En fechas recientes, la situación ha escalado con reportes de profanación de nichos y panteones en la avenida Monumental.

De acuerdo con una denuncia formal presentada por las familias Rosa de León y Bonetti-Dubreil, el pasado domingo desconocidos forzaron las estructuras de sus panteones. Reportaron, además, el robo de tapas de nichos y aldabones de hierro.

“Varios panteones fueron vandalizados durante la noche o madrugada del domingo. Al de la familia Bonetti-Dubreil le forzaron la puerta principal y violentaron una ventana lateral reforzada con barrotes”, establece una denuncia sobre el caso, en la que también se señalan daños en el interior de la estructura, como bancos de hierro removidos.

Hubo críticas por la falta de respuesta de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN). “La familia Rosa ya había denunciado actos previos donde se robaron las tapas de nichos vacíos. El ADN nunca respondió”, agrega.

"Una red de ladrones"

Un maestro constructor del camposanto, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, afirmó que el ambiente delictivo está ahuyentando a los usuarios hacia cementerios privados.

“Aquí es una sinvergüenzada que no hay quien la aguante. La gente de categoría se está yendo al Jardín Memorial o a Puerta del Cielo porque aquí no hay respeto”, exclamó el hombre.

El trabajador denunció la existencia de una red de delincuentes que extorsiona a los deudos durante los entierros.

“Hay una red de ladrones que pone a la gente en zozobra; tienen que dar dinero obligados”, dijo.

“La delincuencia es más fuerte que la Policía Municipal”, aseguró, al tiempo que criticó la actual gestión por la falta de vigilancia y la escasez de terrenos para nuevas sepulturas.

Tras ser consultada, la Alcaldía del Distrito Nacional informó que investiga las denuncias para ofrecer una respuesta oportuna, mientras confirmaron la detención de dos personas presuntamente involucradas en los actos de vandalismo.

53 años de historia

Inaugurado en 1973 durante el gobierno de Joaquín Balaguer, el Cristo Redentor es el cementerio más amplio del área metropolitana.

En sus terrenos descansan figuras históricas como Johnny Ventura, el propio Balaguer, José Francisco Peña Gómez, Jacobo Majluta y Salvador Jorge Blanco. Pese a su valor histórico y arquitectónico, hoy se debate entre el abandono y la inseguridad.