ley de contrataciones
Lo que debe saber de la nueva ley de Contrataciones Públicas que entra en vigencia este miércoles
Entre sus cambios más impactantes está la pena de hasta cinco años de prisión contra los funcionarios y legisladores que negocien con el Estado
Tras 180 días después de su promulgación y publicación, la nueva Ley de Contrataciones Públicas entrará en vigencia este miércoles 28 de enero para sustituir la antigua normativa de Compras y Contrataciones con data en el año 2006.
La normativa número 47-25 dispone de 248 artículos, en comparación con la anterior ley 340-06 de solo 80 artículos, y su reforma fue analizada en el Congreso Nacional desde el 2021 con el objetivo de transformar las compras estatales y así asegurar un mejor control de los recursos públicos.
Su promulgación fue referida por el presidente Luis Abinader y Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, desde la sede de la institución el 28 de julio de 2025.
La misma establece mayores controles y sanciones más estrictas, haciendo que los procesos sean más confiables, transparentes e inclusivos para una mejor gestión de los servicios del Estado.
Entre sus cambios más impactantes está la pena de hasta cinco años de prisión contra los funcionarios y legisladores que negocien con el Estado, extendiéndose hasta empresarios y contratistas que cometan corrupción en los procesos de contratación, y multas de veinte a cincuenta salarios del sector público, según lo descrito en su artículo 234.
Asimismo, establece sanciones similares para servidores o funcionarios públicos que realicen acciones como falsedad en declaraciones juradas, intenten beneficios particulares y acuerdos prohibidos vinculados en la contratación.
La reforma legislativa trae consigo un alcance institucional que queda más ampliado, donde el régimen de compras públicas incorpora a los órganos del Poder Judicial y del Poder Legislativo, los órganos constitucionales y autónomos, los fideicomisos públicos, las empresas estatales con participación pública y las corporaciones de derecho público que manejan los fondos públicos.
Digitalización
La Dirección General de Contrataciones Públicas administrará y gestionará una plataforma tecnológica oficial llamada Tienda Virtual, la cual dispondrá los productos o servicios que las instituciones deban adquirir, y si desean salirse de ese mecanismo, necesitarán previa autorización de la institución.
El Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas queda registrado como la herramienta obligatoria para la implementación, gestión, monitoreo y control de los procedimientos de contratación pública, desde la planificación hasta el pago y liquidación de los contratos.