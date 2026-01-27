Luis Henry Molina niega jueces sean presionados en casos judiciales

En medio del debate público por los grandes procesos judiciales que involucran a exfuncionarios, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, sostuvo este martes que la independencia de los jueces es un derecho de la gente y no un favor del poder.

“El juez tiene que entender, y lo entiende, que su independencia es un derecho para el ciudadano. Garantizar ese derecho es fundamental para que haya un Estado social y democrático de derecho, en el respeto y cumplimiento de la ley”, dijo el magistrado.

Molina aseguró que en República Dominicana ningún juez recibe llamadas ni instrucciones para decidir un caso, ni siquiera desde la propia Suprema Corte.

“Nadie le puede decir a ningún juez cómo fallar un caso. Yo como presidente de la Suprema nunca he llamado a un juez, ni nadie de la Suprema Corte de Justicia para fallar un determinado caso”, afirmó.

Molina habló del tema durante el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), en un contexto marcado por grandes procesos judiciales por presunta corrupción que involucran a exfuncionarios públicos y que han generado debates en la sociedad sobre la imparcialidad de los jueces.

El presidente de la SCJ reconoció que en cualquier país pueden surgir casos aislados que comprometan la conducta de jueces, como ocurre en Estados Unidos, Europa o en países suramericanos.

Sin embargo, descartó que los jueces dominicanos pasen por ese tipo de situaciones.

“Puede haber casos, no digo que no. Hoy mismo, en un país suramericano, están procesando a una ex jueza de la Suprema Corte de Justicia. En República Dominicana eso no pasa”, aseguró.

Molina dijo que el sistema judicial dominicano ha fortalecido su credibilidad en los últimos años, apoyándose en mediciones internacionales.

Indicó que estudios como los del World Justice Project y el Latinobarómetro reflejan un aumento de la confianza ciudadana en el Poder Judicial durante los últimos cinco años.

A su juicio, esta mayor credibilidad institucional ha contribuido a la estabilidad del país en un entorno regional complejo.

“Miren la zona, miren los países de Centroamérica, miren los países de Sudamérica, y sin lugar a dudas, la estabilidad que hay en República Dominicana también es parte de la existencia de un Poder Judicial que funciona”, afirmó.

Molina admitió que el sistema no es perfecto, pero sostuvo que se acerca cada vez más a ese objetivo.

Como ejemplo, citó una frase del fallecido cantautor cubano Pablo Milanés: “No es perfecto, más se acerca a lo que yo simplemente soñé”.