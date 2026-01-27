Franjul destaca la urgencia de combatir mafias migratorias tras creación de unidad especializada

El presidente de la Comisión Ejecutiva del Observatorio de Políticas Migratorias, Miguel Franjul, calificó como un paso "relevante y necesario" la puesta en marcha del nuevo departamento especializado bajo la tutela de la Procuraduría General de la República, señalando que la migración ilegal representa uno de los desafíos más críticos para la soberanía y la seguridad nacional.

Franjul subrayó que el país enfrenta un fenómeno migratorio complejo, ya que por un lado se tiene una migración legal y por otra ilegal.

Sostuvo que si bien existe un flujo de extranjeros que ingresan al país bajo marcos legales en busca de oportunidades laborales, la realidad predominante es la migración irregular, mayoritariamente proveniente del país vecino.

Para el presidente del observatorio, la importancia de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, no radica solo en el control del flujo fronterizo, sino en la capacidad operativa para desmantelar las organizaciones delictivas que lucran con la vulnerabilidad humana.

"Hacía falta que la República Dominicana especializada un órgano de esta naturaleza para controlar el flujo y, sobre todo, para combatir a las mafias que propician el tráfico de migrantes", afirmó Franjul.

Explicó que la oficina tendrá un enfoque de doble vertiente, que busca evitar el ingreso irregular de personas al territorio nacional y la explotación y el traslado forzoso de individuos hacia otros destinos.

Vigilancia de las medidas presidenciales

Franjul recordó que estas acciones forman parte del cumplimiento de las 15 medidas de política migratoria establecidas por el Poder Ejecutivo en abril de 2025.

Como cabeza del Observatorio, aseguró que su rol será el de un "fiel monitor" para garantizar que estas políticas no solo se enuncia, sino que se ejecuten con rigor.

"Cuando una persona ingresa de manera ilegal, se ve forzada a actuar fuera de todas las normas legales de la República Dominicana, lo que representa un peligro para la vigencia de nuestras leyes", concluyó, enfatizando que el fortalecimiento institucional es la única vía para garantizar el orden migratorio.