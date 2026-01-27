Joven es buscando por la policía en SFM por agredir brutalmente a su madre

Un joven identificado como Wilfry Parra agredió a su madre físicamente dejándola con visibles heridas en su rostro, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, el agresor emprendió la huida luego de haber cometido el hecho.

Según Olga Lidia Parra, madre y víctima, el joven le exigía más dinero por un trabajo que le había hecho, esto produjo la disputa, por lo que, el agresor reaccionó de forma violenta cuando ella se negó.

Vecinos que presenciaron el hecho narraron que el joven no solo se conformó con utilizar la fuerza física, sino que también buscó armas para seguir atacando a Olga Lidia pidiéndole un machete a su esposo para picarla. Terceros intervinieron logrando que la víctima pudiera escapar de la vivienda antes de que el altercado pasara a mayores.

Miembros de la Policía Nacional se presentaron el lugar de los hechos y posteriormente al Hospital San Vicente de Paul para recabar información y brindar asistencia, las autoridades activaron la búsqueda del agresor.