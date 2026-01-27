El presidente electo de Chile sale de Republica Dominicana tras suspensión de vuelo

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, salió, este martes, de República Dominicana con un destino y compañía aérea distinta al que tenía previsto el lunes.

Kast abandonó el país alrededor de las 12:15 del mediodía, en el vuelo Avianca con destino a Panamá.

“Rumbo a Panamá, para participar del Foro de la @AgendaCAF. Además, tendremos importantes conversaciones con mandatarios de otros países buscando oportunidades de progreso para Chile”, escribió en su cuenta de X.

El presidente electo viajaría a El Salvador en un vuelo con escala en Miami, Estados Unidos. El mismo fue cancelado debido a las difíciles condiciones climáticas que afectaban el tráfico aéreo.

José Antonio Kast llegó el sábado a República Dominicana como parte de una gira por Latinoamérica que incluye El Salvador y Panamá. Su visita se realiza a poco meses de asumir el poder el 11 de marzo.

En su estadía, junto a su esposa, María Pía Adriasola, agotó una agenda en la que incluyó una visita por la frontera de Dajabón en el que conoció la verja fronteriza que cubrirá unos 170 de los 340 km de extensión de la frontera entre República Dominicana y Haití.

En una nota de prensa de la Presidencia se indicó que tanto el presidente Luis Abinader como José Antonio Kast resaltaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el “interés mutuo en estrechar la cooperación en áreas clave como seguridad fronteriza, turismo, comercio, infraestructuras, seguridad ciudadana y desarrollo económico”.